Fußball-Drittligist Dynamo Dresden siegt und zeigt neues Gesicht

Die Elbestädter bezwingen Waldhof Mannheim mit 2:1 (2:0) und sind wieder in der Spur. In der ersten Hälfte klappt es auch mit der Chancenverwertung, am Ende müssen die Sachsen aber noch zittern.

Dresden. Drittes Spiel, zweiter Sieg - und wieder ein neues Gesicht. Dynamo Dresden gewinnt am dritten Spieltag der Dritten Fußball-Liga mit 2:1 (2:0) gegen Waldhof Mannheim und agiert dabei vor dem gegnerischen Tor effektiv wie lange nicht - eine Halbzeit lang. Aber das genügte am Freitagabend für einen knappen Sieg.

Dynamo-Trainer Markus Anfang nahm im Vergleich zum mit 0:1 verlorenen Sandhausen-Spiel zwei Veränderungen in seiner Startelf vor. Für Kyu-Hyun Park spielte Jonathan Meier auf der linken Abwehrseite. Für Tom Zimmerschied lief Luca Herrmann erstmals in dieser Saison von Beginn an im Mittelfeld auf.

Der ideenlose Auftritt beim SV Sandhausen steckte den Schwarz-Gelben zunächst offenbar noch in den Knochen. Mannheim spielte mutig nach vorn und gab die ersten Schüsse aufs Tor ab. Bei Jans Versuch (2.) musste Stefan Drljaca nicht eingreifen, beim Schlenzer von Samuel Abifade (12.) reagierte er gut. Die größte Chance zur Führung hatte jedoch Charles Herrmann. Nach einem Aussetzer von Dynamos Vizekapitän Paul Will vor dem eigenen Strafraum eroberte Jonas Carls das Leder. Doch sein Teamkamerad verstolperte frei vor Torhüter Drljaca den Ball kläglich.

Statt 0:1 stand es fünf Minuten später 1:0 für die Elbestädter. Eine präzise Flanke von Claudio Kammerknecht fand den Kopf von Stefan Kutschke, der Julian Riedel locker übersprang und einköpfte. Erster Angriff, erstes Tor. Und der Effektivität nicht genug, folgte sechs Minuten später beim zweiten Dresdner Angriff das zweite Tor. Herrmann steckte den Ball durch zu Dennis Borkowski, der wiederum Niklas Hauptmann bediente. Der Mittelfeldrenner dreht sich einmal um die eigene Achse und schon den Ball am chancenlosen Keeper Lucien Hawryluk vorbei ins Netz. Das 3:0 verhinderte der Waldhof-Keeper in der 36. Minute, als er einen Flachschuss von Robin Meißner parierte.

Aus der Kabine kamen diesmal die Dresdner selbstbewusster und mit mehr Schwung. Borkowski (48.) zielte am langen Pfosten vorbei, dann verpasste Kevin Ehlers (52.) eine Eingabe knapp. In der Folge war es mit der bereits erwähnten Effektivität allerdings nicht mehr weit her. So scheiterte etwa Hauptmann (66.) bei einer weiteren guten Möglichkeit aus spitzem Winkel an Hawrlyuk. Von den Gästen, die von Ex-Aue-Profi Rüdiger Rehm trainiert werden, kam offensiv zunächst wenig. Nach dem Anschlusstreffer, durch den ehemaligen Dresdner Pascal Sohm (84.), der nach einem Drljaca-Fehler eine Eingabe verwertete, witterten sie jedoch noch einmal Morgenluft und warfen alles nach vorn. Dynamo musste zittern, brachte den letztendlich verdienten Sieg jedoch über die Zeit.