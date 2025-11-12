Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Fußball-EM 2028 mit Finalrunde im Wembley-Stadion

Der Europameister 2028 wird wieder im Wembley-Stadion gekürt.
Bild: Carl Recine/Pool Reuters/AP/dpa
Der Europameister 2028 wird wieder im Wembley-Stadion gekürt.
Der Europameister 2028 wird wieder im Wembley-Stadion gekürt. Bild: Carl Recine/Pool Reuters/AP/dpa
Fußball
Fußball-EM 2028 mit Finalrunde im Wembley-Stadion
Die letzten drei Partien der EM 2028 werden im legendären Wembley-Stadion ausgetragen. Die UEFA nennt Details zu Spielorten, Terminen und zur Auslosung.

London.

Die Fußball-EM 2028 in Großbritannien und Irland endet mit drei Spielen im Londoner Wembley-Stadion. Wie die Europäische Fußball-Union UEFA am Abend am Piccadilly Circus in der britischen Hauptstadt mitteilte, werden beide Halbfinals sowie das Endspiel 2028 in der 86.000 Menschen fassenden Arena gespielt. Das Finale wird am 9. Juli um 18.00 Uhr MESZ angepfiffen.

Eröffnet wird das Turnier genau einen Monat zuvor am 9. Juni im walisischen Cardiff. Die vier Viertelfinalspiele werden in Dublin, Glasgow sowie ebenfalls in Cardiff und London/Wembley gespielt.

Neun Stadien in acht Städten 

Die UEFA bestätigte drei Anstoßzeiten für das Turnier mit 24 Mannschaften und 51 Spielen: 15.00 Uhr, 18.00 Uhr und 21.00 Uhr (jeweils MESZ). Der genaue Spielplan wird nach der Auslosung 2027 veröffentlicht. Die Lose für die EM-Qualifikation werden am 6. Dezember 2026 in Belfast gezogen. Gespielt wird 2028 in neun Stadien in acht Städten in England, Wales, Schottland und Irland.

Die abschließenden drei Spiele einer EM in einem Stadion hatte es zuletzt 2021 gegeben. Bei der wegen der Coronapandemie um ein Jahr verschobenen Endrunde waren beide Halbfinals sowie das Endspiel ebenfalls im Londoner Wembley-Stadion ausgerichtet worden. Deutschland war im Achtelfinale am späteren Vize-Europameister England gescheitert. (dpa)

