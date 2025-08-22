Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Fußball-Nationalspieler Havertz fehlt Arsenal vorerst

Wie lange Kai Havertz dem FC Arsenal fehlen wird, ist noch nicht klar.
Wie lange Kai Havertz dem FC Arsenal fehlen wird, ist noch nicht klar. Bild: Adam Davy/PA Wire/dpa
Wie lange Kai Havertz dem FC Arsenal fehlen wird, ist noch nicht klar.
Wie lange Kai Havertz dem FC Arsenal fehlen wird, ist noch nicht klar. Bild: Adam Davy/PA Wire/dpa
Fußball
Fußball-Nationalspieler Havertz fehlt Arsenal vorerst
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kai Havertz bleibt zum Start in die neue Saison vom Verletzungspech verfolgt. Gegen Leeds fällt der Angreifer auf jeden Fall aus, womöglich auch erneut länger. Das träfe auch den Bundestrainer hart.

London.

Der FC Arsenal muss zumindest an diesem Wochenende auf den verletzten Fußball-Nationalspieler Kai Havertz verzichten. Das gab Trainer Mikel Arteta vor dem Heimspiel in der Premier League am Samstag gegen Leeds United bekannt. Zuvor hatte es bereits Medienberichte gegeben, wonach Havertz eine Blessur am Knie habe und vorerst pausieren müsse.

Arteta wollte keine Details nennen. Das Ausmaß der Verletzung sei noch nicht klar. "Ich denke, dass wir noch etwas mehr Zeit und ein paar Tests brauchen. Danach werden wir mehr Klarheit über die nächsten Schritte haben", sagte der Spanier. Laut Medien soll sich Arsenal angeblich schon nach Ersatz umsehen.

Havertz hatte in der vorigen Saison drei Monate wegen einer Oberschenkelverletzung gefehlt. Der 26 Jahre alte Offensivspieler stand in dieser Zeit auch der Nationalmannschaft nicht zur Verfügung.

Havertz "eine Freude von einem Jungen"

Nun droht womöglich auch ein Ausfall für die anstehenden ersten WM-Qualifikationsspiele. Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt seinen Kader für die Partien in der Slowakei am 4. September und drei Tage später in Köln gegen Nordirland am kommenden Mittwoch (17.00 Uhr) bekannt. Havertz ist bei voller Fitness eine feste Größe im Offensivkonzept von Nagelsmann für die WM-Saison.

Nach seiner Genesung musste der frühere Leverkusener in der Vorbereitung wegen Beschwerden kurzzeitig passen. Beim 1:0-Auswärtssieg im Liga-Auftaktspiel bei Manchester United wechselte Arteta Havertz nach einer Stunde für den schwedischen Neuzugang Viktor Gyökeres ein.

Der Trainer erklärte, Havertz sei mental stark. "Er hat sich unglaublich von der Oberschenkel-Operation erholt. Ich glaube, er war nie zuvor verletzt, das war seine erste Erfahrung", sagte Arteta. "Jetzt gibt es einen Rückschlag, aber ich bin sicher, er wird auf die bestmögliche Weise damit umgehen. Wie ich gesagt habe, er ist eine Freude von einem Jungen, und wir werden ihn hoffentlich bald zurückhaben." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.08.2025
2 min.
Schnelle Havertz-Rückkehr erwartet: "Frage von Tagen"
Kai Havertz fehlte Arsenal im Testspiel.
Fußball-Nationalspieler Kai Havertz steht beim FC Arsenal erstmals in der Saisonvorbereitung nicht im Kader. Über den genauen Grund ist bislang nichts bekannt.
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
20.08.2025
2 min.
Bericht: Nationalspieler Kai Havertz am Knie verletzt
Kai Havertz soll sich einem Medienbericht zufolge am Knie verletzt haben.
Kai Havertz bekommt im Sturm des FC Arsenal große Konkurrenz durch einen teuren Neuzugang. Jetzt droht ihm durch eine neue Verletzung offenbar auch eine Zwangspause.
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
Mehr Artikel