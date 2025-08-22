Fußball-Nationalspieler Havertz fehlt Arsenal vorerst

Kai Havertz bleibt zum Start in die neue Saison vom Verletzungspech verfolgt. Gegen Leeds fällt der Angreifer auf jeden Fall aus, womöglich auch erneut länger. Das träfe auch den Bundestrainer hart.

London. Der FC Arsenal muss zumindest an diesem Wochenende auf den verletzten Fußball-Nationalspieler Kai Havertz verzichten. Das gab Trainer Mikel Arteta vor dem Heimspiel in der Premier League am Samstag gegen Leeds United bekannt. Zuvor hatte es bereits Medienberichte gegeben, wonach Havertz eine Blessur am Knie habe und vorerst pausieren müsse.

Arteta wollte keine Details nennen. Das Ausmaß der Verletzung sei noch nicht klar. "Ich denke, dass wir noch etwas mehr Zeit und ein paar Tests brauchen. Danach werden wir mehr Klarheit über die nächsten Schritte haben", sagte der Spanier. Laut Medien soll sich Arsenal angeblich schon nach Ersatz umsehen.

Havertz hatte in der vorigen Saison drei Monate wegen einer Oberschenkelverletzung gefehlt. Der 26 Jahre alte Offensivspieler stand in dieser Zeit auch der Nationalmannschaft nicht zur Verfügung.

Havertz "eine Freude von einem Jungen"

Nun droht womöglich auch ein Ausfall für die anstehenden ersten WM-Qualifikationsspiele. Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt seinen Kader für die Partien in der Slowakei am 4. September und drei Tage später in Köln gegen Nordirland am kommenden Mittwoch (17.00 Uhr) bekannt. Havertz ist bei voller Fitness eine feste Größe im Offensivkonzept von Nagelsmann für die WM-Saison.

Nach seiner Genesung musste der frühere Leverkusener in der Vorbereitung wegen Beschwerden kurzzeitig passen. Beim 1:0-Auswärtssieg im Liga-Auftaktspiel bei Manchester United wechselte Arteta Havertz nach einer Stunde für den schwedischen Neuzugang Viktor Gyökeres ein.

Der Trainer erklärte, Havertz sei mental stark. "Er hat sich unglaublich von der Oberschenkel-Operation erholt. Ich glaube, er war nie zuvor verletzt, das war seine erste Erfahrung", sagte Arteta. "Jetzt gibt es einen Rückschlag, aber ich bin sicher, er wird auf die bestmögliche Weise damit umgehen. Wie ich gesagt habe, er ist eine Freude von einem Jungen, und wir werden ihn hoffentlich bald zurückhaben." (dpa)