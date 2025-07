Fußball ohne Eintritt: Düsseldorf legt fünf Freispiele fest

Düsseldorf setzt sein Konzept "Fortuna für alle" weiter um. Auch in der kommenden Spielzeit gibt es Freispiele. Die Gegner hat der Zweitligist nun bekanntgegeben.

Düsseldorf.

Fortuna Düsseldorf bietet auch in der kommenden Saison Spiele ohne Eintrittskosten an und hat dafür fünf Partien ausgewählt. Bei den Heimspielen gegen den Karlsruher SC (4. Spieltag), den 1. FC Magdeburg (13.), die SpVgg Greuther Fürth (17.), den SC Paderborn (20.) und Holstein Kiel (29.) ist der Eintritt frei. Zuschauer können sich in vorher festgelegten Zeiträumen um Tickets bewerben.