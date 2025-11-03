Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Fußball-Star Götze mit neuem Haupthaar

Hat das Haar wieder schön: Fußball-Star Mario Götze (r./Archivfoto)
Mario Götze in der vergangenen Saison vor seiner Haar-Transplantation. (Archivbild)
Hat das Haar wieder schön: Fußball-Star Mario Götze (r./Archivfoto)
Mario Götze in der vergangenen Saison vor seiner Haar-Transplantation. (Archivbild)
Fußball-Star Götze mit neuem Haupthaar
Mario Götze hatte mit Geheimratsecken zu kämpfen. Der WM-Held von Rio 2014 fand eine Lösung dafür - "jetzt fühlt es sich gut an".

Frankfurt/Neapel.

Der frühere Fußball-Weltmeister Mario Götze hat sich einer Haar-Transplantation unterzogen. "Das ist ja kein Geheimnis, ich kann es auch nicht mehr verstecken", sagte der 33-Jährige vor dem Champions-League-Spiel von Eintracht Frankfurt am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) bei der SSC Neapel bei "bild.de".

"Es hat mich gestört"

"Es hat mich schon ein bisschen gestört, wie es vorher ausgesehen hat. Jetzt fühlt es sich gut an, ich bin sehr zufrieden, wie es sich entwickelt hat", erklärte Götze. Er habe schon länger darüber nachgedacht und die Behandlung dann Ende Mai machen lassen: "Damals war der ideale Zeitpunkt wegen der Sommerpause und der Tatsache, dass ich noch in der Reha-Phase war. Und ich habe dann gedacht: Wenn nicht jetzt, wann dann…"

Vor Götze hatten schon andere Fußballer von Haar-Transplantationen berichtet, prominentester Trainer war Jürgen Klopp. (dpa)

