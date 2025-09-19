Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng beendet Karriere

Fußball
Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng beendet Karriere
Der langjährige Nationalspieler zieht einen Schlussstrich. Er habe gelernt, gewonnen und verloren, sagt Boateng. Sein größter Titelgewinn liegt inzwischen elf Jahre zurück.

Berlin.

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng beendet seine Karriere. Das verkündete der Weltmeister von 2014 über die sozialen Medien. "Der Fußball hat mir viel gegeben", sagte der 37-Jährige in einem Video, das Bilder und Ausschnitte seiner Laufbahn zeigt. "Ich habe gelernt, gewonnen und verloren." Nun sei es an der Zeit, weiterzuziehen. Er sei dankbar für alles, erklärte der frühere Abwehrspieler.

Der Gewinn des WM-Titels mit der deutschen Nationalmannschaft vor elf Jahren in Brasilien war der größte Erfolg in der Karriere des gebürtigen Berliners. Bei der WM 2010 in Südafrika hatte er mit der DFB-Elf unter anderem gegen seinen Halbbruder Kevin-Prince Boateng gespielt, der für Ghana auflief. 2016 wurde er als Deutschlands Fußballer des Jahres ausgezeichnet.

Sein Bundesliga-Debüt hatte Boateng im Januar 2007 für Hertha BSC gegeben. Mit dem FC Bayern München, für den er insgesamt zehn Jahre spielte, gewann der Defensivmann unter anderem neun deutsche Meistertitel, zweimal die Champions League und fünfmal den DFB-Pokal.

Zehn Jahre und viele Titel mit den Bayern

Nachdem er die Münchner 2021 verlassen hatte, war es sportlich zunehmend ruhiger um Boateng geworden. Er spielte noch für Olympique Lyon in Frankreich, US Salernitana in Italien und zuletzt den Linzer ASK in Österreich.

Im August hatte Boateng seinen ursprünglich noch bis 2026 laufenden Vertrag in Linz aufgelöst - nach gerade mal 14 Pflichtspielen für den Club. "Es war eine bereichernde Erfahrung, noch einmal in einem neuen Umfeld zu arbeiten. Nun ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, um ein neues Kapitel aufzuschlagen", hatte der 76-malige Nationalspieler damals gesagt.

Im November 2024 hatte Boateng auch die Trainer-B-Lizenz in einem Sonderlehrgang des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) erhalten. Vor der Prüfung sei er "natürlich noch etwas aufgeregt" gewesen, wie er laut Mitteilung des BFV erklärte. (dpa)

Mehr Artikel