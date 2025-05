Fußball-WM der Frauen ab 2031 mit 48 Mannschaften

Nach nur zwei Turnieren mit 32 Mannschaften wird die Fußball-WM der Frauen weiter aufgestockt. Die FIFA nennt bereits Details.

Zürich.

Die Fußball-Weltmeisterschaften der Frauen werden von 2031 an mit 48 Mannschaften ausgetragen. Das entschied das Council des Weltverbandes FIFA auf einer virtuell abgehaltenen Sitzung. Damit spielen nach der nächsten WM 2027 in Brasilien künftig 16 Teams mehr um den Titel. Durch die Aufstockung der Teilnehmerzahl finden dann 104 statt 64 WM-Spiele statt, das Turnier dauert eine Woche länger. Die Vorrunde wird in zwölf Gruppen mit je vier Mannschaften gespielt.