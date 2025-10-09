Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden gewinnt Testspiel in Auerbach klar

Dominik Kother erzielte den ersten Treffer für Dynamo. Bild: Robert Michael/dpa
Dominik Kother erzielte den ersten Treffer für Dynamo. Bild: Robert Michael/dpa
Fußball
Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden gewinnt Testspiel in Auerbach klar
Von Thomas Treptow
Die Schwarz-Gelben besiegen Drittligist Jahn Regensburg mit 5:1 (3:0). Stürmer Vincent Vermeij feiert dabei sein Debüt für die Dresdner.

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat beim Debüt von Stürmer Vincent Vermeij einen klaren Sieg im Testspiel gegen den Drittligisten Jahn Regensburg eingefahren. Vor knapp 600 Zuschauern siegten die Elbestäder am Donnerstag in der Auerbacher Arena zur Vogelweide mit 5:1 (3:0). Die Tore für die Schwarz-Gelben erzielten Dominik Kother (12.),...
