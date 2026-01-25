20. Klinikum-Cup in Chemnitz: Geschichten und Impressionen vom U12-Fußballturnier vor eindrucksvoller Kulisse

Im Teilnehmerfeld mit Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue und Energie Cottbus setzte sich Hansa Rostock durch. Wie sich der CFC-Geschäftsführer als Verkäufer schlug und wer besonders genau zählen musste.

Der 20. Klinikum-Cup ist Geschichte. Mit über den Tag verteilt rund 2500 Zuschauern wurde bei dem U12-Fußballturnier in der Chemnitzer Richard-Hartmann-Halle der Rekord aus dem Vorjahr (circa 1800) noch übertroffen. Was der Wettbewerb auf und neben dem Parkett zu bieten hatte. Der 20. Klinikum-Cup ist Geschichte. Mit über den Tag verteilt rund 2500 Zuschauern wurde bei dem U12-Fußballturnier in der Chemnitzer Richard-Hartmann-Halle der Rekord aus dem Vorjahr (circa 1800) noch übertroffen. Was der Wettbewerb auf und neben dem Parkett zu bieten hatte.