In der Richard-Hartmann-Halle herrschte am Samstag beim Klinikum-Cup eine gute Stimmung.
In der Richard-Hartmann-Halle herrschte am Samstag beim Klinikum-Cup eine gute Stimmung. Bild: Freie Presse
Die U12 von Hansa Rostock sicherte sich nach einem 1:0-Finalsieg über Werder Bremen den Turniersieg.
Die U12 von Hansa Rostock sicherte sich nach einem 1:0-Finalsieg über Werder Bremen den Turniersieg. Bild: Freie Presse
Der CFC war am Samstag mit einem Merchandise-Stand vertreten. Auch Geschäftsführer Tommy Haeder (r.) verkaufte mit.
Der CFC war am Samstag mit einem Merchandise-Stand vertreten. Auch Geschäftsführer Tommy Haeder (r.) verkaufte mit. Bild: Torsten Ewers
Im Foyer gab es am Nachmittag eine Autogrammstunde mit einigen Spielern des CFC.
Im Foyer gab es am Nachmittag eine Autogrammstunde mit einigen Spielern des CFC. Bild: Torsten Ewers
John Tuschy hielt die Zuschauerzahl im Blick.
John Tuschy hielt die Zuschauerzahl im Blick. Bild: Torsten Ewers
Gegen eine Spende gab es bei der Fanszene speziell designte Karten.
Gegen eine Spende gab es bei der Fanszene speziell designte Karten. Bild: Torsten Ewers
Jens Seidel, der Vorsitzende des Fördervereins, konnte zufrieden sein mit der 20. Auflage des Klinikum-Cups.
Jens Seidel, der Vorsitzende des Fördervereins, konnte zufrieden sein mit der 20. Auflage des Klinikum-Cups. Bild: Torsten Ewers
Die Trophäen des Klinikum-Cups.
Die Trophäen des Klinikum-Cups. Bild: Torsten Ewers
Chemnitzer FC
20. Klinikum-Cup in Chemnitz: Geschichten und Impressionen vom U12-Fußballturnier vor eindrucksvoller Kulisse
Redakteur
Von Torsten Ewers
0:00 Anhören
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Teilnehmerfeld mit Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue und Energie Cottbus setzte sich Hansa Rostock durch. Wie sich der CFC-Geschäftsführer als Verkäufer schlug und wer besonders genau zählen musste.

Der 20. Klinikum-Cup ist Geschichte. Mit über den Tag verteilt rund 2500 Zuschauern wurde bei dem U12-Fußballturnier in der Chemnitzer Richard-Hartmann-Halle der Rekord aus dem Vorjahr (circa 1800) noch übertroffen. Was der Wettbewerb auf und neben dem Parkett zu bieten hatte.
