CFC-Kapitän Tobias Müller (l.) ist zurück im Mannschaftstraining.
CFC-Kapitän Tobias Müller (l.) ist zurück im Mannschaftstraining. Bild: Knut Berger
Chemnitzer FC
CFC-Kapitän ist im Training zurück
Von Knut Berger
Der Chemnitzer FC muss in der Fußball-Regionalliga Nordost am Samstag beim SV Babelsberg 03 antreten. Die aktuelle Form spricht eher für den Gastgeber.

Der Chemnitzer FC empfängt in der bevorstehenden englischen Woche zu Hause den Halleschen FC und muss bei Rot-Weiß Erfurt antreten. Den Auftakt bildet allerdings an diesem Samstag das Auswärtsspiel beim SV Babelsberg (Samstag, 16 Uhr, Karl-Liebknecht-Stadion Potsdam).
