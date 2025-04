CFC-Trainer Duda bereitet Luxusproblem keine Kopfschmerzen

In der Fußball-Regionalliga Nordost muss der Chemnitzer FC beim SV Babelsberg 03 antreten und möchte dort seine Auswärtsserie ausbauen. In den Reihen des Gegners steht ein alter Bekannter.

Die Männer des Chemnitzer FC sind in diesen Tagen besonders gefordert. Nach dem 2:1-Heimsieg gegen den BFC-Dynamo steht bereits am Dienstag der Nachholer beim SV Babelsberg 03 (Anpfiff: 19 Uhr) auf dem Programm der Fußball-Regionalliga Nordost. Am kommenden Sonntag geht es dann zu Hertha Zehlendorf nach Berlin. Für CFC-Cheftrainer Benjamin Duda...