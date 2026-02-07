Chemnitzer FC: Acht Monate nach dem Personalbeben folgt erneute Veränderung im Nachwuchsleistungszentrum

Ein Teil der im vergangenen Jahr installierten Doppelspitze ist schon wieder weg. Was der Verein zur Trennung von Matthias Wistuba und über Nachfolger Florian Matk sagt.

Die angekündigte Neuausrichtung der Nachwuchsabteilung des Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC läuft bisher nicht wirklich rund. Die Kündigung einiger erfolgreicher und beliebter Jugendtrainer wie Torsten Wappler zum Saisonende 2024/25 stieß durchaus auf Kritik. Zum 1. Juli 2025 installierte der CFC mit Pierre Knechtel und Matthias Wistuba... Die angekündigte Neuausrichtung der Nachwuchsabteilung des Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC läuft bisher nicht wirklich rund. Die Kündigung einiger erfolgreicher und beliebter Jugendtrainer wie Torsten Wappler zum Saisonende 2024/25 stieß durchaus auf Kritik. Zum 1. Juli 2025 installierte der CFC mit Pierre Knechtel und Matthias Wistuba...