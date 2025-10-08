Chemnitzer FC akzeptiert Sperre für Tom Baumgart

Nach seiner Roten Karte im Jena-Spiel fällt das Sportgericht ein strafmilderndes Urteil. Im Sachsenpokal beim VfB Annaberg darf der Profi mitwirken.

Der Chemnitzer FC muss in der Regionalliga im Oktober auf Tom Baumgart verzichten. Nach seiner Roten Karte im Auswärtsspiel bei Carl Zeiss Jena am 27. September hat das NOFV-Sportgericht den 27-Jährigen für drei Spiele gesperrt. Für die Sachsenpokalpartie am Samstag (14.30 Uhr) beim VfB Annaberg 09 hat die Strafe keine Relevanz. Laut Urteil...