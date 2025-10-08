Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
CFC-Profi Tom Baumgart verpasst die restlichen Regionalliga-Spiele im Oktober.
CFC-Profi Tom Baumgart verpasst die restlichen Regionalliga-Spiele im Oktober.
Chemnitzer FC
Chemnitzer FC akzeptiert Sperre für Tom Baumgart
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Nach seiner Roten Karte im Jena-Spiel fällt das Sportgericht ein strafmilderndes Urteil. Im Sachsenpokal beim VfB Annaberg darf der Profi mitwirken.

Der Chemnitzer FC muss in der Regionalliga im Oktober auf Tom Baumgart verzichten. Nach seiner Roten Karte im Auswärtsspiel bei Carl Zeiss Jena am 27. September hat das NOFV-Sportgericht den 27-Jährigen für drei Spiele gesperrt. Für die Sachsenpokalpartie am Samstag (14.30 Uhr) beim VfB Annaberg 09 hat die Strafe keine Relevanz. Laut Urteil...
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
27.09.2025
4 min.
Nach 50 Minuten Unterbrechung und zwei Platzverweisen – Chemnitzer FC verliert Skandalspiel in Jena
Schiedsrichter Christoph Dallmann zeigt CFC-Profi Tom Baumgart in der ersten Halbzeit die Rote Karte.
Weshalb das Traditionsduell der Fußball-Regionalliga vor dem Abbruch stand und ein ehemaliger CFC-Profi jubeln konnte.
Marcus Hengst
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
22.09.2025
1 min.
Chemnitzer FC: Pokalspiel in Annaberg terminiert
Im Mai 2022 gewann der CFC zum zwölften und bislang letzten Mal den Sachsenpokal.
Zwölfmal hat der Chemnitzer FC den Sachsenpokal schon gewonnen. Auf dem Weg zum angestrebten 13. Triumph wartet jetzt ein Siebtligist als Stolperstein.
Thomas Scholze
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
