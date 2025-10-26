Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Jonas Marx (re.) , hier im Zweikampf mit dem Zehlendorfer Niklas Doll, brachte den CFC zeitig in Führung.
Jonas Marx (re.) , hier im Zweikampf mit dem Zehlendorfer Niklas Doll, brachte den CFC zeitig in Führung. Bild: Marcus Hengst
Chemnitzer FC
Chemnitzer FC befreit sich von zentnerschwerer Last
Von Knut Berger
Die Himmelblauen haben in der Fußball-Regionalliga Nordost nach vier Punktspielen ohne Sieg endlich wieder einen Dreier eingefahren. Im CFC-Lager hofft man nach dem fünften Saisonerfolg gegen Hertha Zehlendorf auf eine Trendwende.

Man hörte den Knall wohl auch im mehrere Kilometer entfernten Grüna, als im Chemnitzer eins Stadion „An der Gellertstraße“ der Abpfiff ertönte. Nachdem Schiedsrichter Patrick Kluge das Regionalligaspiel des Chemnitzer FC gegen Hertha Zehlendorf beendet hatte, stand ein 2:1 (1:1)-Sieg für die Gastgeber auf der Anzeigetafel. In diesem...
Mehr Artikel