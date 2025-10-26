Chemnitzer FC befreit sich von zentnerschwerer Last

Chemnitzer FC
Die Himmelblauen haben in der Fußball-Regionalliga Nordost nach vier Punktspielen ohne Sieg endlich wieder einen Dreier eingefahren. Im CFC-Lager hofft man nach dem fünften Saisonerfolg gegen Hertha Zehlendorf auf eine Trendwende.
Man hörte den Knall wohl auch im mehrere Kilometer entfernten Grüna, als im Chemnitzer eins Stadion „An der Gellertstraße“ der Abpfiff ertönte. Nachdem Schiedsrichter Patrick Kluge das Regionalligaspiel des Chemnitzer FC gegen Hertha Zehlendorf beendet hatte, stand ein 2:1 (1:1)-Sieg für die Gastgeber auf der Anzeigetafel. In diesem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.