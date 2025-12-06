Chemnitzer FC: Dem „Wahsinnsspiel“ in Greifswald fehlen die Tore

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Tom Baumgart (vorn) brachte mit dem Chemnitzer FC einen Zähler aus Greifswald mit.
Tom Baumgart (vorn) brachte mit dem Chemnitzer FC einen Zähler aus Greifswald mit.
Der Chemnitzer FC hat zum Rückrundenauftakt vom Greifswalder FC einen Zähler mitgebracht. Die Bewertung des Resultats fiel dem CFC-Coach anschließend schwer.

Der Chemnitzer FC hat es zum Rückrundenauftakt der Fußball-Regionalliga Nordost geschafft, nach neun Punktspielen wieder einmal ohne Gegentor zu bleiben. Allerdings reichte diese positive Kennziffer nicht aus, um beim Greifswalder FC eine Dreier einzufahren. Am Ende sahen reichlich 800 Zuschauer im Volksstadion am Greifswalder Bodden ein 0:0.
