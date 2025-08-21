Chemnitzer FC empfängt Magdeburg II: Warum es in jedem Fall emotional wird

Chemnitzer FC
Der Trainer der Himmelblauen warnt vor der Dynamik des Aufsteigers
Auf den ersten Blick scheint das Regionalliga-Duell Chemnitzer FC gegen den 1. FC Magdeburg II eine handelsübliche Fußball-Ansetzung zu sein. Doch schon jetzt steht fest, dass es emotional zugehen wird. Denn wenige Minuten vor dem Anpfiff, der am Samstag 14 Uhr im Stadion an der Gellertstraße in Chemnitz ertönt, wird Robert Zickert...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.