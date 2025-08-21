Chemnitzer FC empfängt Magdeburg II: Warum es in jedem Fall emotional wird

Der Trainer der Himmelblauen warnt vor der Dynamik des Aufsteigers

Auf den ersten Blick scheint das Regionalliga-Duell Chemnitzer FC gegen den 1. FC Magdeburg II eine handelsübliche Fußball-Ansetzung zu sein. Doch schon jetzt steht fest, dass es emotional zugehen wird. Denn wenige Minuten vor dem Anpfiff, der am Samstag 14 Uhr im Stadion an der Gellertstraße in Chemnitz ertönt, wird Robert Zickert...