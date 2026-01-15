Chemnitzer FC feiert 60. Geburtstag: Mein Club – eine Liebeserklärung

An diesem Donnerstag erinnert der CFC an die Gründung des FC Karl-Marx-Stadt am 15. Januar 1966. Der Club begleitet Sport-Chef Thomas Scholze ein Leben lang. Es ist an der Zeit, über Gefühle zu sprechen.

Es ist eine späte Liebe. Aber es war dann doch eine auf den ersten Blick. Wäre ich an einem anderen Tag als dem 30. Mai 1981 zum ersten Mal zu einem Oberligaspiel des FC Karl-Marx-Stadt ins Stadion gegangen, hätte es diese Liebe vielleicht nie gegeben. Wer weiß ...