Chemnitzer FC
Nach dem Sieg in Magdeburg muss in der Viererkette zweimal gewechselt werden. Wer wird die Positionen einnehmen? Der Coach verrät einen Namen und spricht einmal in Rätseln. „Freie Presse“ hat einen heißen Tipp.
Alle Augen auf das Geburtstagsduell: Während in der Fußball-Regionalliga Nordost fast der gesamte Spieltag den Witterungs- und Bodenbedingungen zum Opfer fällt, hat der Chemnitzer FC weder Kosten noch Mühen gescheut, um die Parte gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig am Sonntag ab 16 Uhr durchführen zu können. Unter anderem wurde dafür die...
