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Jonas Ullmannn vom CFC (schwarzes Trikot) versucht seinen Kopfball an Fortuna-Keeper Fabian Gerstenberg vorbei zu bringen.
Jonas Ullmannn vom CFC (schwarzes Trikot) versucht seinen Kopfball an Fortuna-Keeper Fabian Gerstenberg vorbei zu bringen. Foto: Alexander Trienitz
Jonas Ullmannn vom CFC (schwarzes Trikot) versucht seinen Kopfball an Fortuna-Keeper Fabian Gerstenberg vorbei zu bringen.
Jonas Ullmannn vom CFC (schwarzes Trikot) versucht seinen Kopfball an Fortuna-Keeper Fabian Gerstenberg vorbei zu bringen. Foto: Alexander Trienitz
Chemnitzer FC
Chemnitzer FC gewinnt Testspiel gegen VfB Fortuna unter Flutlicht
Redakteur
Von Torsten Ewers
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Im Stadtduell hat sich der Fußball-Regionalligist am Mittwochabend gegen den Sachsenligisten mit 5:4 durchgesetzt. Als nächstes steht das Viertelfinale im Landespokal in Grimma auf dem Programm.

Chemnitz.

In einem Freundschaftsspiel anlässlich der offiziellen Einweihung der neuen LED-Flutlichtanlage im Stadion an der Beyerstraße haben sich am Mittwochabend Gastgeber VfB Fortuna Chemnitz (15. Platz der Sachsenliga) und der Chemnitzer FC (8. Platz der Regionalliga Nordost) vor rund 425 Zuschauern mit 4:5 (2:1) getrennt. Die Tore erzielten für die Gastgeber Alexander Suhr (28., 30.) und Robin Landgraf (68., 85.), für den CFC trafen Julius Bochmann (38.,83), Leon Gruschwitz (77.) und Amadeus Zamora (80., 84.).

Der CFC erspielte sich im strömenden Regen nach dem jüngsten 4:1-Erfolg in der Regionalliga gegen den FC Carl Zeiss Jena zunächst ein Chancenplus. Personell rückte der jüngst gesperrte Julius Bochmann zurück in den Kader. Zudem war Jonas Marx nach seinem operativen Eingriff an der Hand wieder fit. Planmäßig verließ er das Spielfeld jedoch nach 30 Minuten wieder. Der CFC spielte mit einer Mischung aus Spielern aus dem Regionalliga-Kader sowie der U19. Trotz des ansprechenden Starts wurde das Team von Chefcoach Benjamin Duda zweimal kalt erwischt. Alexander Suhr nutzte Abstimmungsfehler in der CFC-Defensive und schnürte einen Doppelpack. Kurz vor der Pause erzielte Julius Bochmann nach einer Ecke noch vor der Pause den Anschlusstreffer. In der Halbzeit wechselte Benjamin Duda kräftig durch und gab weiteren U19-Akteuren Spielpraxis. Nach einem individuellen Fehler von Torwart David Wunsch erhöhte der VfB Fortuna zunächst auf 3:1. In der Schlussphase drehte dann jedoch der CFC auf und gewann die Partie schließlich mit 5:4. Am Samstag ab 14 Uhr ist der Chemnitzer FC im Viertelfinale des Sachsenpokals beim Oberligisten FC Grimma gefordert.

Der VfB Fortuna schlug sich gegen den zwei Klassen höher spielenden CFC sehr gut aus der Affäre. Die neue Flutlichtanlage war im Februar und März diesen Jahres für rund 59.000 Euro installiert worden. Rund 53.000 Euro davon übernahm die Stadt, den Rest finanzierte der Verein, hieß es in einer Pressemitteilung der Stadt. Der Umbau war erforderlich, weil die alten Halogenstrahler nach und nach den Geist aufgaben. Die abstiegsbedrohte erste Männermannschaft des VfB Fortuna hat nach dem Testspiel rund drei Wochen frei, ehe es am 12. April in der Sachsenliga mit einem Heimspiel gegen Tabellenachten Borea Dresden weitergeht. (ewer)

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