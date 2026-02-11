MENÜ
Der CFC tut alles, damit das Spiel gegen Lok Leipzig stattfinden kann.
Der CFC tut alles, damit das Spiel gegen Lok Leipzig stattfinden kann. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitzer FC
Chemnitzer FC greift tief in die Tasche: Spiel gegen Lok Leipzig soll stattfinden
Redakteur
Von Torsten Ewers
Bis auf das Jubiläumsheimspiel des CFC gegen den Tabellenführer wurden alle Partien des kommenden Wochenendes in der Fußball-Regionalliga abgesagt. Was der Verein für Maßnahmen ergriffen hat.

Obwohl sich das Wetter beim Blick aus dem Fenster milder präsentiert, geht die Absagenflut in der Fußball-Regionalliga munter weiter. An den ersten beiden Spieltagen nach der Winterpause konnten lediglich zwei Partien stattfinden. Und auch für das kommende Wochenende sind acht Spiele schon wieder abgesetzt. Hier möchte sich der Chemnitzer FC...
