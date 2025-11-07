Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die CFC-Spieler Anton Rücker (links) und Tom Baumgart kümmern sich in dieser Szene gemeinsam um VSG-Stürmer Jonas Nietfeld.
Die CFC-Spieler Anton Rücker (links) und Tom Baumgart kümmern sich in dieser Szene gemeinsam um VSG-Stürmer Jonas Nietfeld. Bild: Imago
Chemnitzer FC
Chemnitzer FC: Grimaldi schnürt Doppelpack und doch kein Sieg gegen Altglienicke
Von Knut Berger
Dank einer Steigerung erkämpfen die Himmelblauen ein Remis. 4100 Fans verfolgen die Partie, die mit einem Wermutstropfen für den CFC endet.

Der Chemnitzer FC musste sich in den vergangenen Monaten immer wieder den Vorwurf gefallen lassen, in seinen Leistungen mangelhaft konstant zu sein. Jetzt ist es der Mannschaft von Cheftrainer Benjamin Duda immerhin gelungen, die kleine Serie ungeschlagener Spiele auszubauen. Nach zwei Siegen gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte trennten...
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
26.10.2025
4 min.
Chemnitzer FC befreit sich von zentnerschwerer Last
Jonas Marx (re.) , hier im Zweikampf mit dem Zehlendorfer Niklas Doll, brachte den CFC zeitig in Führung.
Die Himmelblauen haben in der Fußball-Regionalliga Nordost nach vier Punktspielen ohne Sieg endlich wieder einen Dreier eingefahren. Im CFC-Lager hofft man nach dem fünften Saisonerfolg gegen Hertha Zehlendorf auf eine Trendwende.
Knut Berger
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
25.10.2025
2 min.
Chemnitzer FC beendet Sieglos-Serie gegen Hertha Zehlendorf
CFC- Kapitän Tobias Müller (3.v.l.) versucht, sich gegen Nathan Wicht (4.v.l.) durchzusetzen.
Der Chemnitzer FC hat in der Fußball-Regionalliga Nordost Hertha Zehlendorf 2:1 (1:1) bezwungen und damit den fünften Saisonsieg eingefahren.
Knut Berger
Mehr Artikel