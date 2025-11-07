Chemnitzer FC: Grimaldi schnürt Doppelpack und doch kein Sieg gegen Altglienicke

Dank einer Steigerung erkämpfen die Himmelblauen ein Remis. 4100 Fans verfolgen die Partie, die mit einem Wermutstropfen für den CFC endet.

Der Chemnitzer FC musste sich in den vergangenen Monaten immer wieder den Vorwurf gefallen lassen, in seinen Leistungen mangelhaft konstant zu sein. Jetzt ist es der Mannschaft von Cheftrainer Benjamin Duda immerhin gelungen, die kleine Serie ungeschlagener Spiele auszubauen. Nach zwei Siegen gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte trennten...