Chemnitzer FC hat vor Sachsenpokalspiel beim FC Grimma wieder mehr Optionen zur Verfügung

Am Samstag will der Fußball-Regionalligist ins Halbfinale einziehen. Warum das Testspiel am Mittwoch gegen den VfB Fortuna keine Generalprobe für das Duell gegen einen unterklassigen Gegner war.

Hinter dem Chemnitzer FC liegen ereignisreiche Tage. Am Sonntag gelang dem Fußball-Regionalligisten nach zuvor drei Niederlagen am Stück mit dem 4:1-Heimsieg gegen den FC Carl Zeiss Jena eine wichtige Trendwende. Am Mittwoch folgte am frühen Nachmittag das richtungsweisende Urteil im Prozess mit der Polster Catering GmbH. Wie das... Hinter dem Chemnitzer FC liegen ereignisreiche Tage. Am Sonntag gelang dem Fußball-Regionalligisten nach zuvor drei Niederlagen am Stück mit dem 4:1-Heimsieg gegen den FC Carl Zeiss Jena eine wichtige Trendwende. Am Mittwoch folgte am frühen Nachmittag das richtungsweisende Urteil im Prozess mit der Polster Catering GmbH. Wie das...