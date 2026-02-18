MENÜ
Im Stadion von Preussen Berlin liegt zu viel Schnee, um vernünftig Fußball spielen zu können. Das Spiel gegen den CFC am kommenden Sonntag wurde deshalb abgesagt.
Im Stadion von Preussen Berlin liegt zu viel Schnee, um vernünftig Fußball spielen zu können. Das Spiel gegen den CFC am kommenden Sonntag wurde deshalb abgesagt. Bild: IMAGO/Zink
Chemnitzer FC
Chemnitzer FC kann Schwung vom Lok-Sieg nicht mitnehmen: Spiel in Berlin wurde abgesagt
Von Thomas Reibetanz
Nach dem starken 3:0 am Sonntag wollten die Himmelbauen in der Regionalliga Nordost nachlegen. Doch daraus wird erst einmal nichts. Stattdessen wird am Freitag getestet.

Chemnitz.

Testspiel in Kappel statt Auswärtsspiel in Berlin: Die Fußballer des Chemnitzer FC können den Schwung, den sie am Sonntag mit dem 3:0-Sieg gegen Tabellenführer 1. FC Lok Leipzig geholt haben, am kommenden Wochenende nicht nutzen. Das für Sonntag angesetzte Auswärtsspiel in der Regionalliga Nordost beim BFC Preussen Berlin wurde am Mittwoch abgesagt. Der Rasen im Preussen-Stadion sei derzeit gefroren und zusätzlich von einer dicken Schneedecke bedeckt, sodass eine Austragung der Partie unmöglich sei, teilte der CFC mit. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest und wird aufgrund der Absageflut der vergangenen Tage wohl auch nicht so einfach zu finden sein.

Testspiel am Freitag gegen den VfB Auerbach

Der Chemnitzer FC bestreitet sein nächstes Punktspiel damit am Freitag, 27. Februar, ab 19 Uhr daheim gegen den SV Babelsberg. Vor dem kommenden Wochenende haben die Chemnitzer kurzfristig ein Testspiel angesetzt. Am Freitag geht es ab 18.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz des BSC Rapid Chemnitz im Stadtteil Kappel gegen Oberligist VfB Auerbach. „Für uns ist es wichtig, trotz der Absage im Rhythmus zu bleiben. Ein Test gegen einen ambitionierten Oberligisten wie Auerbach hilft uns dabei, weiter an unseren Abläufen zu arbeiten. Deshalb hoffen wir, dass das Spiel am Freitag wie geplant in Chemnitz stattfinden kann“, so Cheftrainer Benjamin Duda. Ob gespielt werden kann, soll sich erst am Spieltag entscheiden. Eintrittskarten können an der Abendkasse erworben werden.

Johannes Pistol fällt länger aus

Johannes Pistol wird dem CFC länger fehlen.
Johannes Pistol wird dem CFC länger fehlen. Bild: IMAGO/Picture Point
Schlechte Nachrichten gibt es unterdessen bezüglich des Kaders des CFC: Rechtsverteidiger Johannes Pistol fällt länger aus. Der 24-Jährige hat sich in der vergangenen Woche bei einem Zweikampf im Training eine Fußwurzelfraktur zugezogen. „Das ist für Johannes und für uns natürlich bitter, weil er sich in dieser Saison als absolut verlässlicher Bestandteil unserer Mannschaft gezeigt hat“, erklärte Sportdirektor Chris Löwe. Beim 3:0-Heimsieg gegen seinen Ex-Klub Lok Leipzig war der 1,86 Meter große Profi bereits zum Zuschauen gezwungen. „Es tut weh, der Mannschaft aktuell nur von außen helfen zu können. Umso mehr habe ich mich wie alle Fans unseres Vereins über den Sieg im Jubiläumsspiel gefreut. Ich werde alles daransetzen, schnellstmöglich wieder auf dem Platz zu stehen, sobald mein Fuß vollständig ausgeheilt ist“, sagte Johannes Pistol, der in der laufenden Saison bislang 22 Pflichtspiele absolviert und dabei drei Tore erzielt hat. (tre)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
