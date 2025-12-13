MENÜ
Kapitän Tobias (rechts/hier im Zweikampf mit Luckenwaldes Andreas Pollasch) rettete dem CFC mit seinem Treffer in der Nachspielzeit zumindest einen Punkt. Bild: Sven Sonntag/PICTURE POINT
Kapitän Tobias (rechts/hier im Zweikampf mit Luckenwaldes Andreas Pollasch) rettete dem CFC mit seinem Treffer in der Nachspielzeit zumindest einen Punkt. Bild: Sven Sonntag/PICTURE POINT
Chemnitzer FC
Chemnitzer FC: Kapitän sorgt für Schadensbegrenzung
Von Knut Berger
Der Chemnitzer FC hat nach einer sehr schwachen ersten Halbzeit gegen den FSV Luckenwalde noch einen Zähler gerettet. Doch das 3:3 ist für die Ansprüche des CFC zu wenig.

Kapitän Tobias Müller sorgte im Heimspiel des Chemnitzer FC gegen den FSV Luckenwalde, dass die anschließende Weihnachtsfeier der Himmelblauen nicht in den Rang eines Trauerkaffees erhoben wurde. Nach einer unterirdischen ersten Halbzeit lagen die Gastgeber vor 3665 Zuschauern schon 0:3 zurück. In der Nachspielzeit sicherte Müller mit seinem...
