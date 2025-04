Chemnitzer FC löst Vertrag mit Ex-Chef-Coach auf

Der Fußball-Regionalligist sorgt auf seiner Gehaltsliste für etwas Entspannung. Denn der ursprünglich bis 2026 laufende Vertrag mit Christian Tiffert wurde aufgelöst.

Der Chemnitzer FC hat eine weitere wichtige Personalie geklärt. Der ursprünglich bis Sommer 2026 laufende Vertrag mit Ex-Chefcoach Christian Tiffert wurde jetzt im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Das hat der CFC am Montag mitgeteilt. Tiffert war am 2. September 2024 nach vier Niederlagen in Folge von seinen Aufgaben als Cheftrainer der...