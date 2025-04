Chemnitzer FC: Ohne Glanz zum verdienten Heimsieg

Die Himmelblauen haben in der Fußball-Regionalliga Nordost gegen den FSV Luckenwalde 2:0 (1:0) gewonnen und sind jetzt Tabellenachter. Tobias Müller und Dejan Bozic erzielten die Tore.

Chemnitz.

Im ersten Spiel nach seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung konnte sich Cheftrainer Benjamin Duda über einen Heimsieg seines Teams freuen. Vor rund 3500 Zuschauern bezwang der Chemnitzer FC den abstiegsbedrohten FSV Luckenwalde am Sonntag mit 2:0 (1:0). Durch den zehnten Saisonsieg stockten die Himmelblauen ihr Punktekonto in der Fußball-Regionalliga Nordost auf 39 Zähler auf und kletterten in der Tabelle auf den 8. Rang.

Die ersten Minuten gestalteten sich überschaubar. In den beiden Strafräumen passierte sehr wenig, dafür wurde im Mittelfeld intensiv um das Spielgerät gekämpft. Ein richtiger Spielfluss kam dabei nicht zustande. Dann schaltete der CFC einen Gang höher. Nach einem Freistoß von Leon Damer aus rund 30 Metern bediente Robert Zickert seinen Kapitän Tobias Müller per Kopf, der den Ball zum 1:0 in das Luckenwalder Gehäuse beförderte. Die Gäste zeigten sich von diesem Gegentreffer jedoch nicht geschockt und versuchten, das eigene Offensivspiel zu intensivieren. Dadurch kamen die Chemnitzer allerdings nicht ins Wanken, sie traten vielmehr präsent auf. Der Unterhaltungswert der Partie war allerdings nicht auf höchstem Niveau angesiedelt, folglich plätscherte das Geschehen bis zur Halbzeitpause mehr oder weniger dahin.

Nach dem Seitenwechsel mussten sich die Zuschauer an keine neuen Kräfteverhältnisse gewöhnen. Es ging so weiter, wie der erste Durchgang geendet hatte. Statt eines Sterne-Menüs kam deftige Hausmannskost auf den Fußball-Teller. Dann griff Dejan Bozic in die Trickkiste und erhöhte nach einer feinen Einzelleistung nach einer reichlichen Stunde auf 2:0. Bozic hatte eine Situation gut erkannt, den gegnerischen Torwart umkurvt und den Ball zum zweiten Chemnitzer Treffer überlegt eingeschoben. Dann war aber Daniel Adamczyk im CFC-Kasten der gegen den Luckenwalder John Gruber aus Nahdistanz klären musste, gefordert. Insgesamt nahm die Begegnung nun deutlich Fahrt auf. Eine knappe Viertelstunde vor dem Abpfiff musste sich Adamczyk ganz lang machen, um einen Freistoß von Tim Schleinitz abzuwehren. Kurz danach hatte Artur Mergel für die Gastgeber noch eine dicke Chance. Am Ende blieb es beim verdienten 2:0 für Chemnitz (kbe)

Chemnitzer FC: Adamczyk - Reutter, Zickert, F. Müller, Walther - Rücker (85. Karimani), T. Müller (64. Mergel) - Damer (85. Eppendorfer) , Seidel (64.Baumgart), Seo - Bozic /78.Fischer)

SR: Chris Rauschenberg (Hörselberg-Hainich) , Zuschauer: Tore: 3467, 1:0 T. Müller (20.), 2:0 Bozic (62.)