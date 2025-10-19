Chemnitzer FC: Schwache Vorstellung in Berlin

Die Himmelblauen kassieren in der Fußball-Regionalliga Nordost bei Hertha BSC II eine 0:2 (0:0)-Niederlage und warten nunmehr seit vier Spielen auf einen Sieg.

Der Chemnitzer FC hat in der Fußball-Regionalliga Nordost die vergangenen drei Punktspiele nicht gewinnen können. Diese Tendenz hat sich am Sonntag fortgesetzt. Bei Hertha BSC II verlor das Team von Cheftrainer Benjamin Duda vor reichlich 500 Zuschauern 0:2 (0:0). Als Tabellenzehnter bleibt der CFC damit im grauen Mittelmaß der Liga kleben.