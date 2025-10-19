Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Chemnitzer Kicker Niclas Erlbeck, (2.v.l.) mischte in Berlin nach überstandener Verletzung wieder mit.
Der Chemnitzer Kicker Niclas Erlbeck, (2.v.l.) mischte in Berlin nach überstandener Verletzung wieder mit. Bild: Marcus Hengst
Der Chemnitzer Kicker Niclas Erlbeck, (2.v.l.) mischte in Berlin nach überstandener Verletzung wieder mit.
Der Chemnitzer Kicker Niclas Erlbeck, (2.v.l.) mischte in Berlin nach überstandener Verletzung wieder mit. Bild: Marcus Hengst
Chemnitzer FC
Chemnitzer FC: Schwache Vorstellung in Berlin
Von Knut Berger
Die Himmelblauen kassieren in der Fußball-Regionalliga Nordost bei Hertha BSC II eine 0:2 (0:0)-Niederlage und warten nunmehr seit vier Spielen auf einen Sieg.

Der Chemnitzer FC hat in der Fußball-Regionalliga Nordost die vergangenen drei Punktspiele nicht gewinnen können. Diese Tendenz hat sich am Sonntag fortgesetzt. Bei Hertha BSC II verlor das Team von Cheftrainer Benjamin Duda vor reichlich 500 Zuschauern 0:2 (0:0). Als Tabellenzehnter bleibt der CFC damit im grauen Mittelmaß der Liga kleben.
