Chemnitzer FC: Testspiel gegen den VfB Auerbach in Planung?

Das für Freitag angesetzte Spiel der Fußball-Regionalliga bei Chemie Leipzig wurde frühzeitig abgesagt. Nun könnte es stattdessen zu einem weiteren Kräftemessen mit einem Oberligisten kommen.

Der Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC hatte schon Anfang der Woche in einer Hinsicht Planungssicherheit: Bereits am Montag wurde das ursprünglich für diesen Freitag angesetzte Punktspiel bei der BSG Chemie Leipzig aufgrund der winterlichen Witterungsbedingungen abgesagt. Der CFC kündigte bereits an, für das spielfreie Wochenende auf der...