Chemnitzer FC: Warum Toptorjäger Dejan Bozic beim Sieg gegen Magdeburg II nicht in der Startelf stand

Chemnitzer FC
Der Fußball-Regionalligist hat am Freitagabend einen wichtigen 1:0-Erfolg gefeiert. Für das Jubiläumsspiel gegen Lok Leipzig muss die Startelf umgebaut werden. „Freie Presse“ hat Stimmen gesammelt.
Einmal wie bestellt, bitte. Defensiv stabiler stehen, weniger Gegentore kassieren, in Führung gehen, die Null halten: Das hatte Benjamin Duda, Cheftrainer des Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC, im Interview mit „Freie Presse“ als Ziele und Wünsche für die restlichen Spiele der Saison nach der Winterpause angegeben. „Das ist...
