Chemnitzer FC: Zehn Tore pro Halbzeit

Beim ersten Testspiel in Vorbereitung auf die neue Regionalligasaison haben die Himmelblauen in Göritzhain ein Torfestival gefeiert.

Was für eine Torflut: Die Fußballer des Chemnitzer FC haben am Freitagabend ihr erstes Testspiel in Vorbereitung auf die Regionalliga-Saison 2025/26 äußerst erfolgreich bestritten. Die Himmelblauen gewannen beim SV Rotation Göritzhain mit 20:0 (10:0). Die Tore für den CFC beim Fünften der Mittelsachsenklasse-Staffel 1 verteilten sich...