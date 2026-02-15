Die Stimmen zum 3:0 des Chemnitzer FC gegen Lok Leipzig: „Das Ergebnis geht auch in dieser Höhe völlig in Ordnung“, sagt CFC-Kapitän Tobias Müller

Die Himmelblauen fertigen den Regionalliga-Spitzenreiter mit 3:0 ab und bereiten ihren Fans zum 60. Vereinsgegeburtstag ein schönes Geschenk. Trainer und Kapitän sind stolz auf die Mannschaft.

Benjamin Duda (CFC-Cheftrainer): „Ein großartiger Geburtstag. Wir wollten heute eine gute Feier auf der Tanzfläche des Rasens. Das ist meinen Jungs wirklich hervorragend gelungen. Ich bin sehr stolz über den Auftritt, über die Leistung. Genauso bin ich dankbar, dass wir unseren Fans, die heute wirklich geliefert haben, ein großes Geschenk...