Gastspiel des Chemnitzer FC im Paradies wird zum Albtraum: „Mein Team wurde von Ungerechtigkeiten erschlagen“

Die Partie beim FC Carl Zeiss Jena fing mit einer langen Spielunterbrechung an und endete mit dem ersten Saisonspiel ohne eigenes Tor.

Im Traditionsduell zwischen dem Chemnitzer FC und dem FC Carl Zeiss trafen am Samstag im Jenaer Paradies zwei aktuell sehr formstarke Mannschaften der Fußball-Regionalliga Nordost aufeinander. Aus dem Spitzen- wurde aber letztlich vor 8077 Zuschauern in der „ad-hoc-arena im Ernst-Abbe-Sportfeld“ ein Skandalspiel, welches die Thüringer nach...