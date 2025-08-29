Gegen Aufsteiger BFC Preussen: CFC will in die Erfolgsspur zurück

Chemnitzer FC
Vor heimischer Kulisse will der Chemnitzer FC wieder einen Sieg feiern. Verzichten müssen die Himmelblauen auf insgesamt drei Spieler.
Der Chemnitzer FC muss im Heimspiel gegen den BFC Preussen (Anpfiff Samstag, 14 Uhr im Stadion an der Gellertstraße) auf Niclas Erlbeck verzichten. Der Leistungsträger wird weiterhin durch eine Erkältung ausgebremst. Außerdem fehlen beim Fußball-Regionalligisten die beiden langzeitverletzten Tom Baumgart und Domenico Alberico.
