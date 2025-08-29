Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Leistungsträger Niclas Erlbeck (r.) fehlt dem Chemnitzer FC gegen den BFC Preussen wegen einer Erkältung.
Leistungsträger Niclas Erlbeck (r.) fehlt dem Chemnitzer FC gegen den BFC Preussen wegen einer Erkältung. Bild: Knut Berger
Chemnitzer FC
Gegen Aufsteiger BFC Preussen: CFC will in die Erfolgsspur zurück
Von Knut Berger
Vor heimischer Kulisse will der Chemnitzer FC wieder einen Sieg feiern. Verzichten müssen die Himmelblauen auf insgesamt drei Spieler.

Der Chemnitzer FC muss im Heimspiel gegen den BFC Preussen (Anpfiff Samstag, 14 Uhr im Stadion an der Gellertstraße) auf Niclas Erlbeck verzichten. Der Leistungsträger wird weiterhin durch eine Erkältung ausgebremst. Außerdem fehlen beim Fußball-Regionalligisten die beiden langzeitverletzten Tom Baumgart und Domenico Alberico.
