„Gekämpft, geackert, gearbeitet“: CFC-Siegtorschütze Eshele bleibt nach Erfolg gegen Eilenburg bescheiden

Die Chemnitzer gewinnen das Abstiegsduell in der Fußball-Regionalliga Nordost gegen den FC Eilenburg knapp mit 1:0 (1:0) und können sich in der Tabelle in Richtung Mittelfeld orientieren. Die Himmelblauen bleiben damit im vierten Ligaspiel in Folge ungeschlagen - trotz einer schwachen zweiten Halbzeit.

Das Lob für den „Mann des Tages" wollte Ephraim Eshele nicht annehmen. „Mann des Tages würde ich nicht sagen. Ich glaube, die ganze Mannschaft hat eine gute Leistung gebracht. Wir haben gekämpft, geackert, gearbeitet, die drei Punkte bis zum Ende verteidigt. So kann es weitergehen", sagte der Siegtorschütze des Chemnitzer FC eher...