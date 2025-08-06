Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hier versucht CFC-Akteur Artur Mergel, sich gegen zwei Dynamo-Spieler durchzusetzen.
Hier versucht CFC-Akteur Artur Mergel, sich gegen zwei Dynamo-Spieler durchzusetzen. Bild: Marcus Hengst
Hier versucht CFC-Akteur Artur Mergel, sich gegen zwei Dynamo-Spieler durchzusetzen.
Hier versucht CFC-Akteur Artur Mergel, sich gegen zwei Dynamo-Spieler durchzusetzen. Bild: Marcus Hengst
Chemnitzer FC
Keine Tore im Testspiel zwischen dem CFC und Dynamo II
Von Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC traf im Sportforum Chemnitz auf ein gut ausgebildetes Dresdner Nachwuchsteam. 1000 Fans waren dabei.

Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC hat sich in einem Testspiel von der neu gegründeten SG Dynamo Dresden II 0:0 getrennt. 1000 Zuschauern verfolgten die Begegnung im Hauptstadion des Sportforums Chemnitz. „Meine Mannschaft hat es verstanden, wenig bis gar nichts zuzulassen. Wir müssen nach eigener Balleroberung aber präziser, schärfer und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
27.07.2025
4 min.
Himmelblaue holen zum Start drei Punkte
Torschütze Tobias Müller feiert seinen Treffer zum 1:0.
Der Chemnitzer FC ist erfolgreich in die Saison der Fußball-Regionalliga Nordost gestartet. Kapitän Tobias Müller markierte das Tor des Tages.
Knut Berger
16.07.2025
3 min.
Chemnitzer FC gewinnt nach Donnerwetter in Bayreuth: „Ein unheimlich wertvoller Test“
Foul oder nicht Foul ? CFC-Kicker Tobias Stockinger (li.) wird hier im Bayreuther Strafraum durch Dennis Lippert (re.) gebremst.
Der Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC hat einen weiteren Härtetest bestanden und in Bayreuth 3:1 (0:1) gewonnen.
Knut Berger
14:22 Uhr
2 min.
Zurück zu den Wurzeln: Felix Magath übernimmt Vorstandsamt
Felix Magath kehrt zu den Wurzeln zurück.
Fußball-Regionalligist Viktoria Aschaffenburg lässt mit einer spektakulären Personalie aufhorchen. Felix Magath wird Vorstandsmitglied.
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
14:26 Uhr
5 min.
Kann das Märchenfilmfestival im Erzgebirge zum Sprungbrett für den Traumjob werden?
Jasmin Großmann aus Radebeul, gelernte Augenoptikerin, möchte in die Kostümbranche wechseln. Sie mag besonders die Prinzessinnen, die selbst für sich einstehen. Das tut sie auch.
Eine junge Sächsin wird im August einer von 29 Walking Acts beim Märchenfilmfestival Fabulix sein. Diese freiwilligen Helfer verzaubern in Annaberg Besucher wie Gastgeber. Ihre Geschichte ist eine besondere.
Katrin Kablau
Mehr Artikel