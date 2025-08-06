Keine Tore im Testspiel zwischen dem CFC und Dynamo II

Chemnitzer FC
Der Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC traf im Sportforum Chemnitz auf ein gut ausgebildetes Dresdner Nachwuchsteam. 1000 Fans waren dabei.
Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC hat sich in einem Testspiel von der neu gegründeten SG Dynamo Dresden II 0:0 getrennt. 1000 Zuschauern verfolgten die Begegnung im Hauptstadion des Sportforums Chemnitz. „Meine Mannschaft hat es verstanden, wenig bis gar nichts zuzulassen. Wir müssen nach eigener Balleroberung aber präziser, schärfer und...
