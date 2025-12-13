Nach 0:3-Rückstand: Chemnitzer FC holt trotz schwachem Auftritt einen Punkt

Chemnitzer FC
Im letzten Punktspiel des Jahres hat der CFC gegen den FSV Luckenwalde nach einem 0:3-Pausenrückstand noch ausgeglichen. Allerdings lieferten die Himmelblauen einen schwachen Auftritt ab.
Der Chemnitzer FC hat sich zu Hause mit einem Unentschieden in die Punktspielpause der Fußball-Regionalliga Nordost verabschiedet. Gegen den FSV Luckenwalde verbuchte das Team von Cheftrainer Benjamin Duda vor 3.665 Zuschauern ein 3:3 (0:3). In der 1. Halbzeit lieferten die Himmelblauen allerdings eine äußerst schwache und blutleere Leistung ab...
