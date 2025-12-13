MENÜ
Nach der ersten Halbzeit sah es düster auf für den Chemnitzer FC. Doch die Himmelblauen konnten noch einmal ins Spiel zurückfinden.
Nach der ersten Halbzeit sah es düster auf für den Chemnitzer FC. Doch die Himmelblauen konnten noch einmal ins Spiel zurückfinden. Bild: Harry Haertel
Chemnitzer FC
Nach 0:3-Rückstand: Chemnitzer FC holt trotz schwachem Auftritt einen Punkt
Von Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im letzten Punktspiel des Jahres hat der CFC gegen den FSV Luckenwalde nach einem 0:3-Pausenrückstand noch ausgeglichen. Allerdings lieferten die Himmelblauen einen schwachen Auftritt ab.

Der Chemnitzer FC hat sich zu Hause mit einem Unentschieden in die Punktspielpause der Fußball-Regionalliga Nordost verabschiedet. Gegen den FSV Luckenwalde verbuchte das Team von Cheftrainer Benjamin Duda vor 3.665 Zuschauern ein 3:3 (0:3). In der 1. Halbzeit lieferten die Himmelblauen allerdings eine äußerst schwache und blutleere Leistung ab...
