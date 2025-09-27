Nach 50 Minuten Unterbrechung und zwei Platzverweisen – Chemnitzer FC verliert Skandalspiel in Jena

Weshalb das Traditionsduell der Fußball-Regionalliga vor dem Abbruch stand und ein ehemaliger CFC-Profi jubeln konnte.

Das Spiel in der Regionalliga-Nordost zwischen dem Chemnitzer FC und dem FC Carl-Zeiss Jena endete am Samstag mit 0:2 aus Sicht der Himmelblauen. Doch die Partie, die kurz vor dem Abbruch stand, wird sicher noch ein Nachspiel haben. Grund dafür waren die FCC-Ultras, die mit Bannern die Flucht- und Rettungstore in ihrem Block überhingen....