Schiedsrichter Christoph Dallmann zeigt CFC-Profi Tom Baumgart in der ersten Halbzeit die Rote Karte.
Schiedsrichter Christoph Dallmann zeigt CFC-Profi Tom Baumgart in der ersten Halbzeit die Rote Karte. Bild: PICTURE POINT
Chemnitzer FC
Nach 50 Minuten Unterbrechung und zwei Platzverweisen – Chemnitzer FC verliert Skandalspiel in Jena
Von Marcus Hengst
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weshalb das Traditionsduell der Fußball-Regionalliga vor dem Abbruch stand und ein ehemaliger CFC-Profi jubeln konnte.

Das Spiel in der Regionalliga-Nordost zwischen dem Chemnitzer FC und dem FC Carl-Zeiss Jena endete am Samstag mit 0:2 aus Sicht der Himmelblauen. Doch die Partie, die kurz vor dem Abbruch stand, wird sicher noch ein Nachspiel haben. Grund dafür waren die FCC-Ultras, die mit Bannern die Flucht- und Rettungstore in ihrem Block überhingen....
