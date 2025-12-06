Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Tom Baumgart (vorn) brachte mit dem Chemnitzer FC einen Zähler aus Greifswald mit.
Tom Baumgart (vorn) brachte mit dem Chemnitzer FC einen Zähler aus Greifswald mit. Bild: Marcus Hengst
Tom Baumgart (vorn) brachte mit dem Chemnitzer FC einen Zähler aus Greifswald mit.
Tom Baumgart (vorn) brachte mit dem Chemnitzer FC einen Zähler aus Greifswald mit. Bild: Marcus Hengst
Chemnitzer FC
Nullnummer in Greifswald: Chemnitzer FC kann seine Chancen nicht nutzen
Von Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Chemnitzer FC hat zum Rückrundenstart der Fußball-Regionalliga Nordost aus Greifswald einen Punkt mitgebracht.

Zum Rückrundenauftakt der Fußball-Regionalliga Nordost hat der Chemnitzer FC beim Greifswalder FC 0:0 gespielt. Dabei agierten die Himmelblauen vor 828 Zuschauern ab der 53. Minute in Überzahl, da McMoordy Hüther nach wiederholtem Foulspiel die gelb-rote Karte sah.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Tisch reservieren für Weihnachten und Silvester: Wann Restaurants in der Region Zwickau Termine für die Festtage vergeben
Gänsebraten mit Rosenkohl, Maronen, Rotkraut und Kloß serviert Benny Treiber an Weihnachten in der Erbschänke Wernsdorf.
Wer sich an Weihnachten oder an Silvester im Restaurant bekochen lassen möchte, sollte sich das nicht zu spät überlegen. Eine Umfrage ergab: Viele Lokale sind schon ausgebucht. Und das nicht erst seit gestern. Wo es noch Restplätze gibt.
Elsa Middeke
25.10.2025
2 min.
Chemnitzer FC beendet Sieglos-Serie gegen Hertha Zehlendorf
CFC- Kapitän Tobias Müller (3.v.l.) versucht, sich gegen Nathan Wicht (4.v.l.) durchzusetzen.
Der Chemnitzer FC hat in der Fußball-Regionalliga Nordost Hertha Zehlendorf 2:1 (1:1) bezwungen und damit den fünften Saisonsieg eingefahren.
Knut Berger
05.12.2025
2 min.
„Rücktritt“, „großes Vorbild“: So reagiert das Netz auf Sachsens „Bleifuß-Minister“ Conrad Clemens
Ist gerne (zu) flott unterwegs: Conrad Clemens (CDU), Kultusminister von Sachsen.
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Das musste jüngst auch Sachsens Kultusminister lernen. Nachdem herauskam, dass er wiederholt mit zu hohem Tempo erwischt wurde, reagierte das Netz prompt.
Patrick Hyslop
04.12.2025
2 min.
Mit dem Kapitän an Bord: Chemnitzer FC fährt bereits einen Tag eher zum Rückrundenauftakt an der Ostsee
Beim Chemnitzer FC ist Tobias Müller nach überstandener Verletzung wieder im Aufgebot zurück.
Der Chemnitzer FC gastiert am Samstag beim Greifswalder FC. Die Busfahrt an die Ostseeküste beginnt ausnahmsweise früher als üblich. Die Duda-Elf hat sich einiges vorgenommen.
Knut Berger
05.12.2025
1 min.
Dorf im Erzgebirge eröffnet Weihnachtsmarkt am Nikolaustag
In Crottendorf (Archivfoto) findet am Wochenende der Weihnachtsmarkt statt.
In Crottendorf wird am zweiten Adventswochenende zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Neben dem Weihnachtsmann kommen auch Wichtel.
Annett Honscha
17:59 Uhr
4 min.
Darts-Sport im Erzgebirge: Das Spiel auf die Scheibe bleibt nicht mehr reine Männersache
Sandra Wolf (l.) und Michelle Wiegand haben bei der BSG Wismut Aue Stealdarts für sich entdeckt. Die beiden Frauen fühlen sich in der Männerdomäne nicht als Außenseiterinnen.
Michelle Wiegand und Sandra Wolf werfen ihre Pfeile bei der BSG Wismut Aue. Beide mischen im regulären Spielbetrieb mit. Und jagen immer auch dem perfekten Wurfbild nach.
Anna Neef
Mehr Artikel