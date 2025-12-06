Nullnummer in Greifswald: Chemnitzer FC kann seine Chancen nicht nutzen

Chemnitzer FC
Der Chemnitzer FC hat zum Rückrundenstart der Fußball-Regionalliga Nordost aus Greifswald einen Punkt mitgebracht.
Zum Rückrundenauftakt der Fußball-Regionalliga Nordost hat der Chemnitzer FC beim Greifswalder FC 0:0 gespielt. Dabei agierten die Himmelblauen vor 828 Zuschauern ab der 53. Minute in Überzahl, da McMoordy Hüther nach wiederholtem Foulspiel die gelb-rote Karte sah.
