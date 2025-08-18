Nur einen Tag nach seinem Karriereende: Ex-CFC-Profi Robert Zickert stand in der 7. Liga wieder auf dem Platz

Wegen auffälliger Blutwerte hatte sich der Defensivspezialist vom Leistungssport verabschieden müssen. Nun ist er in der „Filiale“ des Chemnitzer FC wieder aufgetaucht.

Das ging fix. Am Samstag hatte Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC das Ende der aktiven Laufbahn von Verteidiger Robert Zickert verkündet. Auffällige Blutwerte zwingen den 35-Jährigen dazu, mit dem Leistungssport aufzuhören. Offensichtlich bedeutet das aber nicht, dass der Defensivmann ganz mit dem Fußball aufhören muss. Denn schon einen...