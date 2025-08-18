Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Landesklasse statt Regionalliga: Robert Zickert (Mitte) tritt jetzt bei den Amateuren in Lunzenau gegen den Ball.
Landesklasse statt Regionalliga: Robert Zickert (Mitte) tritt jetzt bei den Amateuren in Lunzenau gegen den Ball.
Chemnitzer FC
Nur einen Tag nach seinem Karriereende: Ex-CFC-Profi Robert Zickert stand in der 7. Liga wieder auf dem Platz
Von Thomas Reibetanz, Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen auffälliger Blutwerte hatte sich der Defensivspezialist vom Leistungssport verabschieden müssen. Nun ist er in der „Filiale“ des Chemnitzer FC wieder aufgetaucht.

Das ging fix. Am Samstag hatte Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC das Ende der aktiven Laufbahn von Verteidiger Robert Zickert verkündet. Auffällige Blutwerte zwingen den 35-Jährigen dazu, mit dem Leistungssport aufzuhören. Offensichtlich bedeutet das aber nicht, dass der Defensivmann ganz mit dem Fußball aufhören muss. Denn schon einen...
Mehr Artikel