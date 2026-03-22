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Die Schlüsselszene: Nach einem Zweikampf mit Dejan Bozic (l.) bekommt der Jenaer Maurice Hehne (r.) vom Schiedsrichter die Rote Karte gezeigt.
Die Schlüsselszene: Nach einem Zweikampf mit Dejan Bozic (l.) bekommt der Jenaer Maurice Hehne (r.) vom Schiedsrichter die Rote Karte gezeigt. Foto: IMAGO/HärtelPRESS
Lässt seinen Emotionen freien Lauf: Tobias Stockinger vom CFC nach seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1.
Lässt seinen Emotionen freien Lauf: Tobias Stockinger vom CFC nach seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1. Foto: Sven Sonntag/PICTURE POINT
Leon Damer – hier mit Martial Ekui – hält das Trikot von Dario Gebuhr in die Kamera, der sich im Abschlusstraining verletzte.
Leon Damer – hier mit Martial Ekui – hält das Trikot von Dario Gebuhr in die Kamera, der sich im Abschlusstraining verletzte. Foto: Sven Sonntag/PICTURE POINT
Die Schlüsselszene: Nach einem Zweikampf mit Dejan Bozic (l.) bekommt der Jenaer Maurice Hehne (r.) vom Schiedsrichter die Rote Karte gezeigt.
Die Schlüsselszene: Nach einem Zweikampf mit Dejan Bozic (l.) bekommt der Jenaer Maurice Hehne (r.) vom Schiedsrichter die Rote Karte gezeigt. Foto: IMAGO/HärtelPRESS
Lässt seinen Emotionen freien Lauf: Tobias Stockinger vom CFC nach seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1.
Lässt seinen Emotionen freien Lauf: Tobias Stockinger vom CFC nach seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1. Foto: Sven Sonntag/PICTURE POINT
Leon Damer – hier mit Martial Ekui – hält das Trikot von Dario Gebuhr in die Kamera, der sich im Abschlusstraining verletzte.
Leon Damer – hier mit Martial Ekui – hält das Trikot von Dario Gebuhr in die Kamera, der sich im Abschlusstraining verletzte. Foto: Sven Sonntag/PICTURE POINT
Chemnitzer FC
Platzverweis als Knackpunkt: Reaktionen zum Sieg des Chemnitzer FC gegen Carl Zeiss Jena
Redakteur
Von Torsten Ewers
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In der Fußball-Regionalliga hat sich der CFC am Sonntagnachmittag mit 4:1 durchgesetzt. Entscheidend war vor allem eine Szene kurz vor der Halbzeit.

Im Regionalliga-Heimspiel des Chemnitzer FC gegen den FC Carl Zeiss Jena läuft die 43. Minute. Aaron Mensah spielt für die Gastgeber einen langen Ball in Richtung Dejan Bozic, Jenas Verteidiger Maurice Hehne stellt sich ungeschickt an und lässt den Ball zum CFC-Torjäger passieren. Im Strafraum anbelangt, kommt Bozic zu Fall. Elfmeter und Rote...
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