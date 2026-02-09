MENÜ
Der Beginn einer großen Fußballkarriere: Michael Ballack in den 1990er-Jahren im Dress des CFC.
Der Beginn einer großen Fußballkarriere: Michael Ballack in den 1990er-Jahren im Dress des CFC.
Meinung
Chemnitzer FC
Pro und Kontra: Chemnitzer FC präsentiert ab heute seine von den Fans gewählte Legenden-Elf – sollte Michael Ballack dazugehören?
Von Torsten Ewers, Thomas Reibetanz
Der 49-Jährige feierte in seiner Laufbahn zahlreiche Erfolge – nur nicht mit dem CFC. Unsere Sportredaktion diskutiert, was für sie mehr zählt: Strahlkraft oder Einsätze im himmelblauen Trikot?

Viermal Deutscher Meister, dreimal Deutschlands Fußballer des Jahres, Vize-Welt- und Vize-Europameister. Die Titelsammlung des Mittelfeldspielers spricht für sich. Ballack muss in die Legendenelf, sagt Torsten Ewers.
