Sachsenpokal: CFC gibt sich keine Blöße und siegt in Annaberg

Fussball-Regionalligist Chemnitzer FC ist seiner Favoritenrollen in der dritten Runde im „Wernesgrüner Sachsenpokal“ beim VfB Annaberg 09 gerecht geworden. Vor 1.799 Zuschauern besiegte der Viert- den Siebtligisten mit 3:0 und steht damit im Achtelfinale.

Der Chemnitzer FC hat – trotz einiger Personalsorgen – das Drittrundenspiel im „Wernesgrüner Sachsenpokal“ beim VfB Annaberg 09 mit 3:0 für sich entschieden. Vor 1.799 Zuschauern auf dem „Kurt-Löser-Sportplatz“ erzielten Alberico, Mergel und Stockinger die Treffer für die Himmelblauen. Bei den von den Behörden als Sicherheitsspiel... Der Chemnitzer FC hat – trotz einiger Personalsorgen – das Drittrundenspiel im „Wernesgrüner Sachsenpokal“ beim VfB Annaberg 09 mit 3:0 für sich entschieden. Vor 1.799 Zuschauern auf dem „Kurt-Löser-Sportplatz“ erzielten Alberico, Mergel und Stockinger die Treffer für die Himmelblauen. Bei den von den Behörden als Sicherheitsspiel...