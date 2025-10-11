Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Chemnitzer FC hat standesgemäß beim VfB Annaberg 09 gewonnen und ist in das Achtelfinale im „Wernesgrüner Sachsenpokal“ eingezogen.
Der Chemnitzer FC hat standesgemäß beim VfB Annaberg 09 gewonnen und ist in das Achtelfinale im „Wernesgrüner Sachsenpokal“ eingezogen. Bild: Marcus Hengst
Der Chemnitzer FC hat standesgemäß beim VfB Annaberg 09 gewonnen und ist in das Achtelfinale im „Wernesgrüner Sachsenpokal“ eingezogen.
Der Chemnitzer FC hat standesgemäß beim VfB Annaberg 09 gewonnen und ist in das Achtelfinale im „Wernesgrüner Sachsenpokal“ eingezogen. Bild: Marcus Hengst
Chemnitzer FC
Sachsenpokal: CFC gibt sich keine Blöße und siegt in Annaberg
Von Marcus Hengst
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fussball-Regionalligist Chemnitzer FC ist seiner Favoritenrollen in der dritten Runde im „Wernesgrüner Sachsenpokal“ beim VfB Annaberg 09 gerecht geworden. Vor 1.799 Zuschauern besiegte der Viert- den Siebtligisten mit 3:0 und steht damit im Achtelfinale.

Der Chemnitzer FC hat – trotz einiger Personalsorgen – das Drittrundenspiel im „Wernesgrüner Sachsenpokal“ beim VfB Annaberg 09 mit 3:0 für sich entschieden. Vor 1.799 Zuschauern auf dem „Kurt-Löser-Sportplatz“ erzielten Alberico, Mergel und Stockinger die Treffer für die Himmelblauen. Bei den von den Behörden als Sicherheitsspiel...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.10.2025
2 min.
Fußball: CFC-Torjäger Bozic zwei Spiele gesperrt
Dejan Bozic fehlt dem CFC zwei Regionalligaspiele, darf im Sachsenpokal jedoch auflaufen.
Das NOFV-Sportgericht nimmt Dejan Bozic für zwei Regionalligapartien aus dem Rennen, im Sachsenpokal ist der Stürmer der Himmelblauen jedoch spielberechtigt.
Thomas Treptow
16:30 Uhr
1 min.
Über 60 Tote bei schwerem Unwetter in Mexiko
Wegen Überschwemmungen und Erdrutschen sind viele Ortschaften von der Außenwelt abgeschnitten.
Nach heftigen Niederschlägen sind viele Orte im Zentrum und Osten des Landes von der Außenwelt abgeschnitten. In den kommenden Tagen dürfte es noch weiter regnen.
14:57 Uhr
6 min.
Alle Geiseln frei - Trump sieht Nahost vor neuer Ära
Nach 738 Tagen sind auch die letzten Geiseln frei.
Großer Jubel in Israel: Mehr als zwei Jahre nach dem Massaker sind auch die letzten 20 Verschleppten frei, die noch am Leben sind. Der US-Präsident lässt sich feiern. Andere müssen warten.
den dpa-Korrespondenten
21:25 Uhr
4 min.
Fußball-Sachsenpokal: Annaberger bieten erneut großem Favoriten Paroli
Die vielbeschäftigte Annaberger Defensive ließ wenig zu und zeigte wenig Respekt vor dem Favoriten. Hier grätscht Tom Dietze CFC-Stürmer Domenico Alberico den Ball vom Fuß.
Gegen den Regionalligisten aus Chemnitz hat sich der Landesklasse-Vertreter beim 0:3 auf dem Platz mehr als achtbar geschlagen. Neben dem Platz überzeugten die Hausherren durch eine tadellose Organisation, die auch bei den Gästefans gut ankam.
Frank Grunert
16:30 Uhr
1 min.
Treuen: Diebe gehen an Autos auf Beutezug
In Treuen sucht die Polizei nach Kennzeichendieben.
Auf einem Firmengrundstück haben abgestellte Autos das Interesse von Dieben geweckt. Etwas daran war offenbar besonders verlockend.
Uwe Rechtenbach
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
Mehr Artikel