Ungewohnte Schwächen in der Defensive: Chemnitzer FC kassiert vier Tore und verliert Heimspiel gegen Magdeburger Reserve

Es ging phasenweise vogelwild zu in der Hintermannschaft des CFC. Die junge Gästemannschaft nutzte das und entführte nicht unverdient drei Punkte aus dem Stadion an der Gellertstraße.

Chemnitz. Nach zwei knappen 1:0-Siegen im eigenen Stadion hat der Chemnitzer FC zum ersten Mal in der noch jungen Regionalligasaison ein Heimspiel verloren. Gegen die junge und spielstarke Mannschaft von Aufsteiger 1. FC Magdeburg II hieß es am Samstagnachmittag 2:4 (1:2), wobei das eigentliche Prunkstück der Chemnitzer, die Abwehr, ungewohnte Schwächen zeigte. Mit sechs Punkten aus den ersten vier Spielen bleibt der CFC damit im Mittelfeld der Tabelle hängen.

Cheftrainer Benjamin Duda musste verletzungsbedingt eine Änderung in der Startelf vornehmen. Für Tom Baumgart, der nach einem Außenbandriss am rechten Sprunggelenk mehrere Wochen ausfallen wird, startete Tobias Stockinger. Ansonsten schickte Duda die Elf aus Feld, die beim knappen 1:0-Erfolg vor eineinhalb Wochen gegen Chemie Leipzig begann. Bedeutete auch: Siegtorschütze Jonas Marx startete erneut auf der Bank.

Emotionale Verabschiedung von Robert Zickert

Robert Zickert wurde vor dem Spiel verabschiedet. Bild: Harry Haertel Robert Zickert wurde vor dem Spiel verabschiedet. Bild: Harry Haertel

Emotional wurde es vor dem Anpfiff, als Robert Zickert offiziell verabschiedet wurde – zumindest vom grünen Rasen. Der Abwehrrecke, der fünf Jahre lang für den CFC die Knochen hingehalten hat, muss seine aktive Karriere im Leistungssport aufgrund auffälliger Blutwerte mit 35 Jahren beenden. „Vielen Dank für die Zuneigung und die Liebe. Ich hoffe, ich konnte Euch das ein bisschen zurückgeben mit der Art, mit der ich Fußball gespielt habe“, sagte Zickert mit stockender Stimme und erntete tosenden Applaus sowie Sprechchöre aus der Südkurve. So ganz geht er aber nicht, Zickert arbeitet ab sofort in der Geschäftsstelle mit. Und wer ihn weiterhin kicken sehen will, kann das in der Landesklasse, der Defensivspezialist trainiert beim SV Fortschritt Lunzenau ab.

CFC-Abwehr in den ersten Minuten völlig konfus

Zum Spiel. Das begann mit einer vogelwilden Chemnitzer Abwehr, die minutenlang förmlich um ein Gegentor bettelte, als Bälle am eigenen Strafraum vertändelt wurden oder das Stellungsspiel überhaupt nicht passte. Mit viel Glück (nach vier Minuten hätte es einen Elfmeter für die Gäste geben müssen) und einem starken Daniel Adamczyk im Tor blieb es aber beim 0:0. Was kurz darauf ein glücklicher Spielstand für die Gäste war, als Bozic aus Nahdistanz neben das Tor schoss. Es war also ein durchaus munterer Beginn vor 4616 Fans.

Zwei Tore in einer Minute

Vor dem Tor von CFC-Keeper Daniel Adamczyk war in der ersten Halbzeit oft Alarm. Bild: Harry Haertel Vor dem Tor von CFC-Keeper Daniel Adamczyk war in der ersten Halbzeit oft Alarm. Bild: Harry Haertel

Das Spiel beruhigte sich danach nur kurz. Nach elf Minuten überschlugen sich die Ereignisse. Erst ließen die Chemnitzer den gegnerischen Angreifer Magnus Baars ungestört von der Strafraumgrenze schießen, der Ball schlug unhaltbar im unteren Eck ein. Die Gäste freuten sich noch über ihre Führung, da stand es schon 1:1. Martial Ekui hatte viel Platz auf der linken Seite, sein mustergültiger Pass fand Domenico Alberico, der frei vor dem Kasten in selbigen einschieben konnte.

Gästeführung aus dem Nichts

Ereignisreich ging es weiter. Zunächst scheiterte Stockinger an Gästekeeper Robert Kampa, dann rettete Adamczyk ganz stark im Eins gegen Eins. Beide Mannschaften stiegen dann aber erst einmal vom Gaspedal, bis zur Halbzeitpause passierte bis auf einige Regenschauer nicht viel im Stadion. Die handgezählten 28 Gästefans vertrieben sich die Zeit, indem sie sich in zwei 14er-Gruppen aufteilten und einen Wechselgesang anstimmten. Kurz vor dem Pausenpfiff hatten sie dann aber plötzlich Grund zum Jubeln. Wieder war die CFC-Abwehr unsortiert, Nick Elias Meier konnte ungestört einschieben und kassierte Gelb dafür, dass er seinen Treffer aufreizend vor der Südkurve feierte. Mit dem 1:2-Rückstand aus Sicht des CFC ging es in die Kabinen.

Choreo für verstorbene CFC-Anhängerin

Mit einer Choreo gedachten die CFC-Fans einer verstorbenen Anhängerin des Vereins. Bild: Harry Härtel Mit einer Choreo gedachten die CFC-Fans einer verstorbenen Anhängerin des Vereins. Bild: Harry Härtel

In der Halbzeitpause musste CFC-Trainer Duda verletzungsbedingt wechseln. Torschütze Alberico, der sich bereits nach 15 Minuten bei einem Pressschlag wehgetan hatte, blieb draußen. Für ihn kam Maurizio Grimaldi, der gleich mal mit einem Distanzschuss den Gästekeeper prüfte. Aus der Südkurve gab es dafür keinen Applaus, denn die ersten Minuten nutzten die CFC-Fans, um sich mit einer emotionalen und stillen Choreografie von einer kürzlich verstorbenen Gefährtin zu verabschieden.

Bozic köpft erneuten Ausgleich ein

Zehn Minuten nach Wiederanpfiff drehte der CFC dann auf. Die Duda-Elf erhöhte den Druck auf die Magdeburger Defensive, die dennoch weiter versuchte, mit Kurzpassspiel aus der eigenen Hälfte zu kommen. Das ging nach 53 Minuten schief, als sich Leon Damer die Kugel stibitze, aber auch drüber schoss. Die Chemnitzer blieben dran und belohnten sich in der 56. Minute. Bozic verwandelte eine Flanke von Stockinger per Kopf ins obere Eck.

Erstmals drei Gegentore unter Trainer Duda

Das Spiel blieb unterhaltsam, beide Mannschaften suchten den Weg nach vorn. Wieder waren es aber die Gäste, die in Führung gehen konnten. Und wieder machte es ihnen die CFC-Abwehr viel zu leicht. Ein einfacher Pass in die Tiefe fand den eingewechselten Albert Millgramm, der CFC-Keeper Adamczyk keine Chance ließ. Drei Gegentore in einem Spiel – das hatte es zuvor unter Trainer Duda nie gegeben. In der Nachspielzeit kam es sogar noch schlimmer. Einen Konter verwertete Baars zum 2:4 und machte damit den Deckel drauf.

Statistik

Chemnitzer FC: Adamczyk - Ekui, Bochmann, Müller (79. Biven), Pistol - Müller, Erlbeck, Stockinger (70. Mergel) - Alberico (46. Grimaldi), Bozic, Damer (70. Marx)

1. FC Magdeburg II: Kampa - Zajusch, Birk, Trkulja (79. Kuhinja), Vogler - Giesen (79. Kamm), Krempicki - Meier (60. Millgramm), El-Zein (90.+1 Mergner), Baars - Marusic (79. Pfennig)

Schiedsrichter: Ostrin (Eisenach) - Zuschauer: 4616 - Tore: 0:1 Baars (12.), 1:1 Alberico (12.), 1:2 Meier (45.), 2:2 Bozic (56.), 2:3 Millgramm (67.), 2:4 Baars (90.+1)