Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein rassiges Spiel lieferten sich der CFC (hier Domenico Alberico) und die zweite Mannschaft des 1. FC Magdeburg.
Ein rassiges Spiel lieferten sich der CFC (hier Domenico Alberico) und die zweite Mannschaft des 1. FC Magdeburg. Bild: Harry Härtel
Ein rassiges Spiel lieferten sich der CFC (hier Domenico Alberico) und die zweite Mannschaft des 1. FC Magdeburg.
Ein rassiges Spiel lieferten sich der CFC (hier Domenico Alberico) und die zweite Mannschaft des 1. FC Magdeburg. Bild: Harry Härtel
Chemnitzer FC
Ungewohnte Schwächen in der Defensive: Chemnitzer FC kassiert vier Tore und verliert Heimspiel gegen Magdeburger Reserve
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es ging phasenweise vogelwild zu in der Hintermannschaft des CFC. Die junge Gästemannschaft nutzte das und entführte nicht unverdient drei Punkte aus dem Stadion an der Gellertstraße.

Chemnitz.

Nach zwei knappen 1:0-Siegen im eigenen Stadion hat der Chemnitzer FC zum ersten Mal in der noch jungen Regionalligasaison ein Heimspiel verloren. Gegen die junge und spielstarke Mannschaft von Aufsteiger 1. FC Magdeburg II hieß es am Samstagnachmittag 2:4 (1:2), wobei das eigentliche Prunkstück der Chemnitzer, die Abwehr, ungewohnte Schwächen zeigte. Mit sechs Punkten aus den ersten vier Spielen bleibt der CFC damit im Mittelfeld der Tabelle hängen.

Cheftrainer Benjamin Duda musste verletzungsbedingt eine Änderung in der Startelf vornehmen. Für Tom Baumgart, der nach einem Außenbandriss am rechten Sprunggelenk mehrere Wochen ausfallen wird, startete Tobias Stockinger. Ansonsten schickte Duda die Elf aus Feld, die beim knappen 1:0-Erfolg vor eineinhalb Wochen gegen Chemie Leipzig begann. Bedeutete auch: Siegtorschütze Jonas Marx startete erneut auf der Bank.

Emotionale Verabschiedung von Robert Zickert

Robert Zickert wurde vor dem Spiel verabschiedet.
Robert Zickert wurde vor dem Spiel verabschiedet. Bild: Harry Haertel
Robert Zickert wurde vor dem Spiel verabschiedet.
Robert Zickert wurde vor dem Spiel verabschiedet. Bild: Harry Haertel

Emotional wurde es vor dem Anpfiff, als Robert Zickert offiziell verabschiedet wurde – zumindest vom grünen Rasen. Der Abwehrrecke, der fünf Jahre lang für den CFC die Knochen hingehalten hat, muss seine aktive Karriere im Leistungssport aufgrund auffälliger Blutwerte mit 35 Jahren beenden. „Vielen Dank für die Zuneigung und die Liebe. Ich hoffe, ich konnte Euch das ein bisschen zurückgeben mit der Art, mit der ich Fußball gespielt habe“, sagte Zickert mit stockender Stimme und erntete tosenden Applaus sowie Sprechchöre aus der Südkurve. So ganz geht er aber nicht, Zickert arbeitet ab sofort in der Geschäftsstelle mit. Und wer ihn weiterhin kicken sehen will, kann das in der Landesklasse, der Defensivspezialist trainiert beim SV Fortschritt Lunzenau ab.

CFC-Abwehr in den ersten Minuten völlig konfus

Zum Spiel. Das begann mit einer vogelwilden Chemnitzer Abwehr, die minutenlang förmlich um ein Gegentor bettelte, als Bälle am eigenen Strafraum vertändelt wurden oder das Stellungsspiel überhaupt nicht passte. Mit viel Glück (nach vier Minuten hätte es einen Elfmeter für die Gäste geben müssen) und einem starken Daniel Adamczyk im Tor blieb es aber beim 0:0. Was kurz darauf ein glücklicher Spielstand für die Gäste war, als Bozic aus Nahdistanz neben das Tor schoss. Es war also ein durchaus munterer Beginn vor 4616 Fans.

Zwei Tore in einer Minute

Vor dem Tor von CFC-Keeper Daniel Adamczyk war in der ersten Halbzeit oft Alarm.
Vor dem Tor von CFC-Keeper Daniel Adamczyk war in der ersten Halbzeit oft Alarm. Bild: Harry Haertel
Vor dem Tor von CFC-Keeper Daniel Adamczyk war in der ersten Halbzeit oft Alarm.
Vor dem Tor von CFC-Keeper Daniel Adamczyk war in der ersten Halbzeit oft Alarm. Bild: Harry Haertel

Das Spiel beruhigte sich danach nur kurz. Nach elf Minuten überschlugen sich die Ereignisse. Erst ließen die Chemnitzer den gegnerischen Angreifer Magnus Baars ungestört von der Strafraumgrenze schießen, der Ball schlug unhaltbar im unteren Eck ein. Die Gäste freuten sich noch über ihre Führung, da stand es schon 1:1. Martial Ekui hatte viel Platz auf der linken Seite, sein mustergültiger Pass fand Domenico Alberico, der frei vor dem Kasten in selbigen einschieben konnte.

Gästeführung aus dem Nichts

Ereignisreich ging es weiter. Zunächst scheiterte Stockinger an Gästekeeper Robert Kampa, dann rettete Adamczyk ganz stark im Eins gegen Eins. Beide Mannschaften stiegen dann aber erst einmal vom Gaspedal, bis zur Halbzeitpause passierte bis auf einige Regenschauer nicht viel im Stadion. Die handgezählten 28 Gästefans vertrieben sich die Zeit, indem sie sich in zwei 14er-Gruppen aufteilten und einen Wechselgesang anstimmten. Kurz vor dem Pausenpfiff hatten sie dann aber plötzlich Grund zum Jubeln. Wieder war die CFC-Abwehr unsortiert, Nick Elias Meier konnte ungestört einschieben und kassierte Gelb dafür, dass er seinen Treffer aufreizend vor der Südkurve feierte. Mit dem 1:2-Rückstand aus Sicht des CFC ging es in die Kabinen.

Choreo für verstorbene CFC-Anhängerin

Mit einer Choreo gedachten die CFC-Fans einer verstorbenen Anhängerin des Vereins.
Mit einer Choreo gedachten die CFC-Fans einer verstorbenen Anhängerin des Vereins. Bild: Harry Härtel
Mit einer Choreo gedachten die CFC-Fans einer verstorbenen Anhängerin des Vereins.
Mit einer Choreo gedachten die CFC-Fans einer verstorbenen Anhängerin des Vereins. Bild: Harry Härtel

In der Halbzeitpause musste CFC-Trainer Duda verletzungsbedingt wechseln. Torschütze Alberico, der sich bereits nach 15 Minuten bei einem Pressschlag wehgetan hatte, blieb draußen. Für ihn kam Maurizio Grimaldi, der gleich mal mit einem Distanzschuss den Gästekeeper prüfte. Aus der Südkurve gab es dafür keinen Applaus, denn die ersten Minuten nutzten die CFC-Fans, um sich mit einer emotionalen und stillen Choreografie von einer kürzlich verstorbenen Gefährtin zu verabschieden.

Bozic köpft erneuten Ausgleich ein

Zehn Minuten nach Wiederanpfiff drehte der CFC dann auf. Die Duda-Elf erhöhte den Druck auf die Magdeburger Defensive, die dennoch weiter versuchte, mit Kurzpassspiel aus der eigenen Hälfte zu kommen. Das ging nach 53 Minuten schief, als sich Leon Damer die Kugel stibitze, aber auch drüber schoss. Die Chemnitzer blieben dran und belohnten sich in der 56. Minute. Bozic verwandelte eine Flanke von Stockinger per Kopf ins obere Eck.

Erstmals drei Gegentore unter Trainer Duda

Das Spiel blieb unterhaltsam, beide Mannschaften suchten den Weg nach vorn. Wieder waren es aber die Gäste, die in Führung gehen konnten. Und wieder machte es ihnen die CFC-Abwehr viel zu leicht. Ein einfacher Pass in die Tiefe fand den eingewechselten Albert Millgramm, der CFC-Keeper Adamczyk keine Chance ließ. Drei Gegentore in einem Spiel – das hatte es zuvor unter Trainer Duda nie gegeben. In der Nachspielzeit kam es sogar noch schlimmer. Einen Konter verwertete Baars zum 2:4 und machte damit den Deckel drauf.

Statistik

Chemnitzer FC: Adamczyk - Ekui, Bochmann, Müller (79. Biven), Pistol - Müller, Erlbeck, Stockinger (70. Mergel) - Alberico (46. Grimaldi), Bozic, Damer (70. Marx)

1. FC Magdeburg II: Kampa - Zajusch, Birk, Trkulja (79. Kuhinja), Vogler - Giesen (79. Kamm), Krempicki - Meier (60. Millgramm), El-Zein (90.+1 Mergner), Baars - Marusic (79. Pfennig)

Schiedsrichter: Ostrin (Eisenach) - Zuschauer: 4616 - Tore: 0:1 Baars (12.), 1:1 Alberico (12.), 1:2 Meier (45.), 2:2 Bozic (56.), 2:3 Millgramm (67.), 2:4 Baars (90.+1)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:46 Uhr
4 min.
Gericht stoppt Werbung für Apple Watch wegen Greenwashing
Sind Apples Armbandgeräte tatsächlich CO-2-neutral hergestellt?
Apple hat mehrere Smartwatches als erste "CO2-neutrale" Produkte angepriesen. Das ist irreführend, befindet ein deutsches Gericht und untersagt die Werbung mit dem angeblichen Klimaschutz.
Christian Ebner, dpa
24.08.2025
2 min.
Abschied von ihrer „Nummer 7“: Letzter Gruß für jungen Frankenberger Oliver Börner
Der LSV Sachsenburg hat sich auch am Sportplatz von Oliver Börner verabschiedet.
Zahlreiche Wegbegleiter haben sich von Oliver Börner verabschiedet, auch mit einem besonderen Trikot. Mit nur 35 Jahren hatte der Vater und frühere Vereinschef den Kampf gegen die Leukämie verloren.
Franziska Bernhardt-Muth
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
24.08.2025
4 min.
Der Trainer wird irre, die Fans überzeugen: Auf Spiel der Emotionen folgt für den CFC der schwere Gang zum Meister
Er war nach dem Spiel bedient: CFC-Trainer Benjamin Duda.
Mit 2:4 haben die Chemnitzer ihr Regionalligaheimspiel gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Magdeburg verloren. In der Partie war viel drin – sogar einiges, das dem Chefcoach gefallen hat.
Thomas Reibetanz
13.08.2025
3 min.
Marx macht Chemnitz glücklich: CFC feiert zweiten knappen Heimsieg in dieser Saison
Er wurde zum Matchwinner: Jonas Marx (links) bejubelt seinen Treffer zum 1:0 für den Chemnitzer FC gegen Chemie Leipzig.
Die Regionalligafußballer haben gegen Chemie Leipzig mit 1:0 gewonnen. Den entscheidenden Treffer erzielte ein junger Neuzugang, dessen Nachname zum einstigen FC Karl-Marx-Stadt passt wie kein zweiter.
Knut Berger
12:46 Uhr
2 min.
Ungewöhnlich großer Lichtstreifen am Himmel - Rätsel gelöst
Was ist denn das? - Treibstofftropfen einer Rakete hinterlassen Lichtstreifen (Foto-Handout)
Was ist denn das? Ein auffälliger Streifen Licht ist am Himmel zu sehen und sorgt für Aufsehen und viele Spekulationen. Jetzt ist klar, was es damit auf sich hat.
Mehr Artikel