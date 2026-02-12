80 Jahre Erzgebirge Aue: Das Erzgebirgsstadion und seine Metamorphosen – Ein Jahrhundert im Wandel

FC Erzgebirge Aue
Der Grundstein des heutigen Erzgebirgsstadions wurde vor fast 100 Jahren gelegt. Als „Städtisches Stadion“ 1928 eröffnet, erlebte es viele historische Momente. Die Geschichte des Erzgebirgsstadions.
In drei Wochen ist es soweit: Am 4. März feiert der FC Erzgebirge, 1946 als Betriebssportgemeinschaft Wismut Aue gegründet, seinen 80. Geburtstag. Es ist ein Jubiläum, das der Traditionsverein gemeinsam mit den Fans mit einer großen Geburtstagsparty im Erzgebirgsstadion zelebrieren möchte. Angesichts des bevorstehenden Jubiläums ist die...
