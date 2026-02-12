80 Jahre Erzgebirge Aue: Das Erzgebirgsstadion und seine Metamorphosen – Ein Jahrhundert im Wandel

MENÜ
So sieht das Erzgebirgsstadion heute aus: ein Schmuckstück inmitten des Lößnitztals.
So sieht das Erzgebirgsstadion heute aus: ein Schmuckstück inmitten des Lößnitztals. Bild: Paul Steinbach
Das „Städtische Stadion“ in Aue im Jahr 1928.
Das „Städtische Stadion“ in Aue im Jahr 1928. Bild: FP/Archiv
Das Otto-Grotewohl-Stadion in den 1950er Jahren.
Das Otto-Grotewohl-Stadion in den 1950er Jahren. Bild: Landgraf/Archiv
In dieser Szene des DDR-Oberliga-Punktspiels zwischen Wismut Aue und Sachsenring Zwickau am 27. August 1966 (2:2), kam Aues Klaus Zink (r.) vor Zwickaus Volkmar Resch zum Schuss. Im Hintergrund die Anzeigetafel des Otto-Grotewohl-Stadions.
In dieser Szene des DDR-Oberliga-Punktspiels zwischen Wismut Aue und Sachsenring Zwickau am 27. August 1966 (2:2), kam Aues Klaus Zink (r.) vor Zwickaus Volkmar Resch zum Schuss. Im Hintergrund die Anzeigetafel des Otto-Grotewohl-Stadions. Bild: Frank Kruczynski/Archiv
3. Oktober 1970: DDR-Oberliga-Heimspiel zwischen Wismut Aue und Sachsenring Zwickau (1:0). Aues Klaus Zink (l.) im Zweikampf mit Alfons Babik. Im Hintergrund die Haupttribüne des Otto-Grotewohl-Stadions.
3. Oktober 1970: DDR-Oberliga-Heimspiel zwischen Wismut Aue und Sachsenring Zwickau (1:0). Aues Klaus Zink (l.) im Zweikampf mit Alfons Babik. Im Hintergrund die Haupttribüne des Otto-Grotewohl-Stadions. Bild: Frank Kruczynski/Archiv
In der Sommerpause 2004 gab es einige Modernisierungsmaßnahmen im Erzgebirgsstadion.
In der Sommerpause 2004 gab es einige Modernisierungsmaßnahmen im Erzgebirgsstadion. Bild: S. Sonntag/Picture Point
In der Sommerpause 2004 wurde unter anderem ein neuer Rasen verlegt und eine Rasenheizung installiert.
In der Sommerpause 2004 wurde unter anderem ein neuer Rasen verlegt und eine Rasenheizung installiert. Bild: S. Sonntag/Picture Point
Das Erzgebirgsstadion nach der Sanierung im August 2004 aus der Vogelperspektive.
Das Erzgebirgsstadion nach der Sanierung im August 2004 aus der Vogelperspektive. Bild: FP/Archiv
Das Erzgebirgsstadion nach der Sanierung im August 2004.
Das Erzgebirgsstadion nach der Sanierung im August 2004. Bild: Marcel Weidlich/Archiv
Blick auf die überdachte Gegengerade.
Blick auf die überdachte Gegengerade. Bild: Daniel Unger/Archiv
Zwischen März 2011 und Juli 2017 trug das Stadion, hier aus der Vogelperspektive, den Namen „Sparkassen-Erzgebirgsstadion“.
Zwischen März 2011 und Juli 2017 trug das Stadion, hier aus der Vogelperspektive, den Namen „Sparkassen-Erzgebirgsstadion“. Bild: Stefan Unger/Archiv
2015 wurde im damaligen „Sparkassen-Erzgebirgsstadion“ der Tribünen-Bereich A/B abgetragen und die Tartanbahn entfernt.
2015 wurde im damaligen „Sparkassen-Erzgebirgsstadion“ der Tribünen-Bereich A/B abgetragen und die Tartanbahn entfernt. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Nach und nach wurden während des laufenden Spielbetriebes die neuen Tribünen errichtet.
Nach und nach wurden während des laufenden Spielbetriebes die neuen Tribünen errichtet. Bild: Archiv
Im Juli 2018 wurde das Erzgebirgsstadion eröffnet. Hier ein während des Testspiels gegen Schalke 04 getätigtes Luftbild.
Im Juli 2018 wurde das Erzgebirgsstadion eröffnet. Hier ein während des Testspiels gegen Schalke 04 getätigtes Luftbild. Bild: IMAGO/Eibner
Ein Blick auf das eins-Erzgebirgsstadion und die Dach-Aufschrift „Kumpelverein“.
Ein Blick auf das eins-Erzgebirgsstadion und die Dach-Aufschrift „Kumpelverein“. Bild: Paul Steinbach
FC Erzgebirge Aue
80 Jahre Erzgebirge Aue: Das Erzgebirgsstadion und seine Metamorphosen – Ein Jahrhundert im Wandel
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Grundstein des heutigen Erzgebirgsstadions wurde vor fast 100 Jahren gelegt. Als „Städtisches Stadion“ 1928 eröffnet, erlebte es viele historische Momente. Die Geschichte des Erzgebirgsstadions.

In drei Wochen ist es soweit: Am 4. März feiert der FC Erzgebirge, 1946 als Betriebssportgemeinschaft Wismut Aue gegründet, seinen 80. Geburtstag. Es ist ein Jubiläum, das der Traditionsverein gemeinsam mit den Fans mit einer großen Geburtstagsparty im Erzgebirgsstadion zelebrieren möchte. Angesichts des bevorstehenden Jubiläums ist die...
