80 Jahre Erzgebirge Aue: Das Erzgebirgsstadion und seine Metamorphosen – Ein Jahrhundert im Wandel

So sieht das Erzgebirgsstadion heute aus: ein Schmuckstück inmitten des Lößnitztals. Bild: Paul Steinbach

Das „Städtische Stadion“ in Aue im Jahr 1928. Bild: FP/Archiv

Das Otto-Grotewohl-Stadion in den 1950er Jahren. Bild: Landgraf/Archiv

In dieser Szene des DDR-Oberliga-Punktspiels zwischen Wismut Aue und Sachsenring Zwickau am 27. August 1966 (2:2), kam Aues Klaus Zink (r.) vor Zwickaus Volkmar Resch zum Schuss. Im Hintergrund die Anzeigetafel des Otto-Grotewohl-Stadions. Bild: Frank Kruczynski/Archiv

3. Oktober 1970: DDR-Oberliga-Heimspiel zwischen Wismut Aue und Sachsenring Zwickau (1:0). Aues Klaus Zink (l.) im Zweikampf mit Alfons Babik. Im Hintergrund die Haupttribüne des Otto-Grotewohl-Stadions. Bild: Frank Kruczynski/Archiv

In der Sommerpause 2004 gab es einige Modernisierungsmaßnahmen im Erzgebirgsstadion. Bild: S. Sonntag/Picture Point

In der Sommerpause 2004 wurde unter anderem ein neuer Rasen verlegt und eine Rasenheizung installiert. Bild: S. Sonntag/Picture Point

Das Erzgebirgsstadion nach der Sanierung im August 2004 aus der Vogelperspektive. Bild: FP/Archiv

Das Erzgebirgsstadion nach der Sanierung im August 2004. Bild: Marcel Weidlich/Archiv

Blick auf die überdachte Gegengerade. Bild: Daniel Unger/Archiv

Zwischen März 2011 und Juli 2017 trug das Stadion, hier aus der Vogelperspektive, den Namen „Sparkassen-Erzgebirgsstadion“. Bild: Stefan Unger/Archiv

2015 wurde im damaligen „Sparkassen-Erzgebirgsstadion“ der Tribünen-Bereich A/B abgetragen und die Tartanbahn entfernt. Bild: Ralf Wendland/Archiv

Nach und nach wurden während des laufenden Spielbetriebes die neuen Tribünen errichtet. Bild: Archiv

Im Juli 2018 wurde das Erzgebirgsstadion eröffnet. Hier ein während des Testspiels gegen Schalke 04 getätigtes Luftbild. Bild: IMAGO/Eibner