Jens Härtel, ein fleißiger und ehrgeiziger Mensch, steckt mit dem FC Erzgebirge in der Krise.
Jens Härtel, ein fleißiger und ehrgeiziger Mensch, steckt mit dem FC Erzgebirge in der Krise. Bild: Picture Point
Vereinspräsident Thomas Schlesinger war am Sonntag im Interview bei „Magenta-Sport“ zu Gast.
Vereinspräsident Thomas Schlesinger war am Sonntag im Interview bei „Magenta-Sport“ zu Gast. Bild: Sven Sonntag/Picture Point
Sportchef Matthias Heidrich steht ebenfalls in der Kritik.
Sportchef Matthias Heidrich steht ebenfalls in der Kritik. Bild: S. Sonntag/Picture Point
FC Erzgebirge Aue
Abstiegsangst beim FC Erzgebirge Aue: Was passiert am Dienstag?
Redakteur
Von Paul Steinbach
Der Fußball-Drittligist steckt im Abstiegskampf. Wer ist für den Absturz verantwortlich? Die „Freie Presse“ analysiert und benennt Gründe für den Misserfolg.

Was passiert am Dienstag? Turnusmäßig kommt dann der neubesetzte, vierköpfige Vorstand zusammen und diskutiert in einer gemeinsamen Sitzung mit dem neuen Aufsichtsrat nicht nur die aktuelle Situation, sondern auch die sportliche Entwicklung in den vergangenen zwölf Monaten. Zieht die Vereinsführung aufgrund des Abstiegskampfes erste...
