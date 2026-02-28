MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der FC Erzgebirge Aue stürzt tiefer und tiefer.
Der FC Erzgebirge Aue stürzt tiefer und tiefer. Bild: PICTURE POINT
Der FC Erzgebirge Aue stürzt tiefer und tiefer.
Der FC Erzgebirge Aue stürzt tiefer und tiefer. Bild: PICTURE POINT
FC Erzgebirge Aue
Auch Aberglaube-Maßnahmen helfen nicht: Erzgebirge Aue unterliegt Osnabrück
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Absturz des FC Erzgebirge setzt sich weiter fort. Gegen den VfL Osnabrück kassierte Aue eine 1:3-Niederlage. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.

Aue.

Die prekäre Lage des abstiegsbedrohten FC Erzgebirge Aue wird von Woche zu Woche immer drastischer. Gegen den VfL Osnabrück gab es am Samstagnachmittag die fünfte Niederlage seit dem Jahreswechsel. Gegen den Tabellendritten verlor das Kellerkind mit 1:3 (1:1). Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.

Aue greift zum Aberglaube: Beim FC Erzgebirge läuft es nicht. Sechs Rückrundenspiele, vier Niederlagen und lediglich zwei mickrige Pünktchen – eine Ergebnismisere, die sich niederschmetternd auf die Tabellenkonstellation auswirkt, denn vier Punkte fehlen bereits auf das rettende Ufer. Es braucht dringend Siege, um doch noch den Klassenerhalt einzutüten. Und hierfür ziehen die Veilchen alle Register; nichts bleibt offenbar unversucht: Aue hat erstmals seit vielen Jahren einen Trainerbankwechsel vorgenommen. Gegen Osnabrück saßen die Ersatzspieler und Vereinsoffiziellen um Chefcoach Christoph Dabrowski auf der Trainerbank nahe der Westkurve. Doch auch diese Veränderung führte nicht zu drei Punkten. Nach dem Spiel lautete die Rückrundenbilanz: sieben Spiele, fünf Niederlagen. Der Absturz aus dem Profifußball nach 23 Jahren rückt näher und näher.

Ein kapitaler Bock: „Wir wollen das Streichholz sein, welches das Stadion anzündet“, hatte Dabrowski im Vorfeld des Spiels betont. Um den Funke überspringen zu lassen und das Stadion anzuzünden, um es in Dabrowski-Worten zu beschreiben, machten die Hausherren allerdings zu wenig. Und dennoch: Aue agierte bemüht und lieferte sich mit den Osnabrückern eine ausgeglichene Anfangsviertelstunde. Dann allerdings kamen sich die Erzgebirger wieder selbst in die Quere: Eine gefühlte Ewigkeit war ein langer Schlag von VfL-Linksverteidiger Frederik Christensen in der Luft – offenbar nicht lange genug für die Innenverteidiger Ryan Malone und Tristan Zobel, die sich gegenseitig nach dem Motto „Nimm du ihn, ich hab‘ ihn sicher“ irritierten. Was folgte, war ein kapitaler Bock; ein Geschenk für den ambitionierten Aufstiegskandidaten: Zobel verzichtete darauf, den Ball einfach aus der Gefahrenzone zu befördern und rutschte anschließend weg. Ismail Badjie ging als Nutznießer dazwischen und umkurvte Martin Männel: 0:1 (18.).

Freudentaumel aus dem Nichts: Den Rückschlag verkrafteten die Veilchen ganz ordentlich. Direkt im Gegenzug hatte Marcel Bär die große Ausgleichschance, die VfL-Keeper Lukas Jonsson allerdings vereitelte (19.). Danach kam kaum etwas von beiden Mannschaften. Osnabrück war zu fahrig, Aue zu behäbig. Mit Drittligafußball hatte das Geschehen im Erzgebirgsstadion wenig zu tun. Der Gegentreffer war den Veilchen nun doch anzumerken. „Bist du am Boden, ja dann stehen wir für dich ein!“, sangen die Fans, während einige Anhänger schon den Glauben aufgegeben hatten, ihre Mannschaft würde sich überhaupt eine Tormöglichkeit erspielen. Aber genau so kam es wenige Minuten vor der Halbzeitpause: Marvin Stefaniak schickte Jannic Ehlers in die Tiefe, dieser bediente Julian Günther-Schmidt – der Ausgleich (42.). Die drei Beteiligten Veilchenakteure waren bis dahin gar nicht positiv in Erscheinung getreten. Nun aber sorgten sie aus dem Nichts für den Ausgleich.

Aue spielt, Osnabrück trifft: Nach dem Seitenwechsel spielte die Dabrowski-Elf lebendiger und leidenschaftlicher. Aue dominierte das Geschehen und war einem zweiten Treffer näher als der Gegner – wenngleich auch die großen Chancen fehlten. Und gerade, als die Fans so richtig Blut geleckt hatten, die Hoffnung auf einen Sieg zurückgekehrt war und Dabrowski frische Kräfte von der Bank brachte, kam Osnabrück zu einem Doppelschlag. Drei gute Minuten genügten den Niedersachsen, um das Blatt wieder zu wenden. Tony Lesueur (74.) und Ex-Dynamo-Profi Robin Meißner (76.) trafen aus dem Nichts.

„Unsere Situation wird immer schwieriger, die Zeit immer knapper“, hatte Stadionsprecher Mario Dörfler vor Anpfiff gesagt. Die Situation hat sich mit diesem siebten sieglosen Spiel in Serie erneut verschlechtert. Am Sonntag kann Saarbrücken mit einem Sieg in Schweinfurt auf sieben Punkte davonziehen.

Statistik
Aue: Männel - Fallmann, Malone, Zobel (V), Collins - Uhlmann (V/84. Simnica) - Clausen (78. Ocansey), Günther-Schmidt (68. Guttau), Stefaniak (V/78. Weinhauer) - Bär, Ehlers (68. Schmid)
Osnabrück: Jonsson - Fabinski, Müller, Wiemann - Pröger, Wagner, Wiethaup, Christensen - Badjie (63. Lesueur), Kehl (V/79. Tesche/V) - Meißner
SR.: Hasmann (Neunkirchen/Saar). Zuschauer: 7372. Tore: 0:1 Badje (18.), 1:1 Stefaniak (42.), 1:2 Lesueur (74.), 1:3 Meißner (76.)

 
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.02.2026
4 min.
Erzgebirge Aue beweist Riesenmoral in Köln: Aufholjagd nach Kacktor-Alarm
Der FC Erzgebirge Aue um Marcel Bär (Mi.) hat sich in Köln einen wichtigen Punkt erkämpft.
Der FC Erzgebirge hat Moral im Abstiegskampf bewiesen und sich nach einem 0:2-Rückstand noch zurückgekämpft. Damit sorgten die Veilchen für einen Dämpfer in der Kölner Karnevalsstimmung.
Paul Steinbach
18:30 Uhr
2 min.
Hartnäckiges Gerücht um Kreisverkehr in Neukirchen und wie eine Apotheke auf die Baustelle vorm Haus reagiert
Die Bauarbeiten in Neukirchen sind in vollem Gange.
Die Baustelle an der Kreuzung Hauptstraße und Adorfer Straße ist in vollem Gange. Da auch der Parkplatz der Apotheke gesperrt ist, reagiert sie mit einem besonderen Angebot.
Jonas Patzwaldt
28.02.2026
4 min.
Die Beste ihres Fachs: Dieses Gesellenstück aus dem Erzgebirge ist ein kleines Wunderwerk
Anika Humpisch mit ihrem Gesellenstück. Das Figurenensemble enthält eine Spieldose. Die Kurbel treibt nicht nur das Spielwerk an, sondern lässt auch die Figur des Wanderers laufen.
Bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk konnte das Gesellenstück der Spielzeugmacherin Anika Humpisch die Jury überzeugen. Nun visiert die 20-Jährige das nächste große Ziel an.
Joseph Wenzel
18:32 Uhr
3 min.
Deutschland kürt Teilnehmer für Eurovision Song Contest
Neun Acts machen sich Hoffnung, Deutschland beim ESC in Wien zu vertreten. (Archivbild)
Neun Acts, kein klarer Favorit - und diesmal ohne Stefan Raab: In Berlin wird das ESC-Ticket 2026 vergeben. Wer darf für Deutschland nach Wien reisen?
06:03 Uhr
1 min.
Erzgebirge: Beliebte Abkürzung zur B 101 wird erneut gesperrt
Die Hüttengrunstraße in Annaberg-Buchholz wird erneut gesperrt.
Bauarbeiten sollen am Montag in der Annaberg-Buchholzer Hüttengrundstraße beginnen. Schon 2025 war diese lange gesperrt. Was nun geplant ist.
Annett Honscha
23.02.2026
4 min.
Schafft Erzgebirge Aue noch den Klassenerhalt? „In der Liga habe ich schon alles erlebt“
Mittelstürmer Marcel Bär glaubt fest an den Klassenerhalt.
Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt für den FC Erzgebirge nunmehr vier Punkte. Mannschaft und Trainer glauben dennoch an den Klassenerhalt. Ein Plädoyer hielt Gegner-Trainer „Pele“ Wollitz.
Paul Steinbach
Mehr Artikel