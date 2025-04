Aue-Sportchef Heidrich vor dem Duell mit Energie Cottbus: „Kein normales Auswärtsspiel“

Der FC Erzgebirge Aue gastiert am Samstag bei Energie Cottbus. Für den Sportchef der Veilchen, Matthias Heidrich, wird es ein ganz besonderes Spiel.

Er lebt in Cottbus. Er hat beim dortigen Fußballclub Energie fünf Jahre lang den Nachwuchs geleitet. Seine Söhne spielen für diesen Club. Einer in der U17, einer in der U19 – wenngleich letzterer bei den Profis mittrainiert und in der laufenden Saison bereits im Spieltagskader des Drittligateams stand.