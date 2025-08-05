„Das will das Erzgebirge sehen“: Aue-Profis wollen an Hansa-Auftritt anknüpfen

Der FC Erzgebirge Aue ist mit einem starken Auftritt in die neue Drittligasaison gestartet. Diese Leistung soll die Basis werden.

Das Fußballmagazin „Kicker“ hat Pascal Armando Fallmann in die Drittliga-Elf des ersten Spieltages berufen, „Magenta-Sport“ wiederum hat Neuzugang Ryan Malone in das Team der Woche beordert. Es sind Belege für einen starken Auftritt des FC Erzgebirge Aue, der zum Auftakt in die neue Spielzeit den FC Hansa Rostock mächtig ärgerte und an...