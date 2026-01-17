Im Ostderby beim FC Hansa Rostock hat die Elf von Cheftrainer Jens Härtel eine ganz bittere Auswärtsniederlage hinnehmen müssen. Die Enttäuschung im Veilchenlager ist groß. Die „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.

Jens Härtel, Cheftrainer des FC Erzgebirge Aue: „In der letzten Sekunde der Nachspielzeit bekommen wir das Ding rein. Natürlich haben auch unsere Fehler zu diesem Gegentreffer beigetragen, aber trotzdem war da Glück und Zufall dabei. Für uns ist das total ärgerlich, weil es das Spiel nicht hergegeben hat. So, wie wir hier aufgetreten sind,...