Die Stimmen zum Punktgewinn des FC Erzgebirge Aue in Duisburg: „Haben gezeigt, dass wir noch leben“

Mit großer Leidenschaft hat die Elf von Cheftrainer Jens Härtel bei dem Drittliga-Spitzenteam des MSV Duisburg einen Punkt erkämpft. Die „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.

Jens Härtel, Cheftrainer des FC Erzgebirge Aue: „Es war schon ein sehr, sehr intensives Spiel gegen eine Mannschaft, die eine starke Zweikampfführung und Intensität in den Duellen an den Tag legt. Damit, mit der Wucht und mit dem Platz hatten wir zunächst arg zu tun, überhaupt ins Spiel zu kommen. Irgendwann ist es uns dann gelungen, für...